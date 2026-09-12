Francia vence a Alemania 86-64 espera a España o EEUU en la final del Mundial de baloncesto femenino

La francesa Gabby Williams anota saltando sobre la alemana Marie Guelich en la semifinal de la Copa Mundial de baloncesto femenina el sábado 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Willams anotó 22 puntos y capturó cinco rebotes para dejar a Francia a un paso del título tras una actuación tenaz de la anfitriona, que se negó a rendirse ante un público mayoritariamente local en el Berlin Arena.

Janelle Salaün logró un doble-doble con 14 unidades y 11 rebotes, mientras que Marine Johannès, que aportó tres triples entre sus 13 tantos, bajó el ritmo del juego en el último cuarto.

“Esta noche fue realmente una pelea; creo que estábamos preparadas para eso”, expresó Johannès.

Fue la primera aparición en semifinales para ambos equipos desde que se introdujo esta fase en 1986.

Francia jugará el domingo la final a la ganadora de la otra semifinal entre España y la cuatro veces campeona defensora y favorita Estados Unidos. Su semifinal se disputa más tarde.

Se respiraba un ambiente de nerviosa expectación en el pabellón antes del salto inicial, ya que Alemania, que ya había llegado más lejos que nunca en su segunda participación en el torneo, necesitaría otra gran sorpresa para meterse en la final.

El entrenador de Alemania, Olaf Lange, habló del “mejor día del baloncesto alemán” tras la victoria en cuartos de final sobre Bélgica, campeona de Europa.

Francia anotó más de 90 puntos en cada uno de sus cuatro partidos, mientras que Alemania lo consiguió en sus dos últimos después de recuperarse de forma impresionante desde que perdió su partido inaugural ante España por 30 puntos.

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FUENTE: AP