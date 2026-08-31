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Francia suministrará a Suecia 4 fragatas, reforzando defensa del miembro más reciente de la OTAN

PARÍS (AP) — Francia y Suecia firmaron acuerdos el lunes para suministrar al país nórdico 4 fragatas modernas, reforzando las defensas del miembro más reciente de la OTAN en la región estratégicamente importante del mar Báltico, donde Rusia utiliza rutas marítimas clave y el espacio aéreo.

El presidente francés Emmanuel Macron, derecha, es recibido por el primer ministro sueco Ulf Kristersson en Estocolmo, Suecia, el lunes 31 de agosto de 2026. (Anders Wiklund / Agencia de Noticias TT vía AP)
El presidente francés Emmanuel Macron, derecha, es recibido por el primer ministro sueco Ulf Kristersson en Estocolmo, Suecia, el lunes 31 de agosto de 2026. (Anders Wiklund / Agencia de Noticias TT vía AP) AP

La ceremonia de firma tuvo lugar durante la visita de Emmanuel Macron a Suecia, en un momento en que el presidente francés impulsa una mayor autonomía militar europea para reducir la dependencia del continente de Estados Unidos. El gobierno estadounidense instó la semana pasada a los aliados europeos en la OTAN a demostrar que están reforzando sus defensas, cuando Washington desplaza su atención hacia desafíos de seguridad más cercanos a su territorio y en la región indopacífica.

"Estas fragatas servirán como plataformas que proporcionarán capacidades de largo alcance en el mar y protección contra misiles balísticos", afirmó el primer ministro sueco Ulf Kristersson. La guerra en Ucrania "nos ha mostrado la importancia de poder defendernos contra este tipo de misil”.

Según el contrato de 4.300 millones de euros (5.000 millones de dólares), Francia también suministrará armas y otros equipos para los buques de guerra, que pueden transportar interceptores de defensa aérea capaces de derribar misiles balísticos, así como torpedos y misiles de crucero de largo alcance, de acuerdo con funcionarios de la presidencia francesa. Francia también proporcionará entrenamiento.

Se espera que el constructor naval francés Naval Group entregue el primer buque en 2030, indicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, en línea con las prácticas habituales de la presidencia francesa.

Macron elogió una “gran cooperación estratégica” entre Francia y Suecia.

“De este modo, estamos reforzando la base industrial y tecnológica europea de defensa”, sostuvo.

Los acuerdos se firmaron a bordo del Amiral Ronarc’h, la primera de una nueva serie de fragatas francesas de “defensa e intervención”. La embarcación fue botada en 2022 y entregada a la Marina francesa en octubre de 2025. Suecia está comprando buques de la misma clase.

Macron y Kristersson mantuvieron conversaciones a bordo del buque antes de una cena de trabajo prevista para más tarde ese día.

Autoridades francesas señalaron que se esperaba que las conversaciones también incluyeran la participación de Suecia en la iniciativa sin precedentes de Francia para coordinar sus esfuerzos de disuasión nuclear con aliados europeos.

El Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Grecia, Polonia, Dinamarca y Noruega también han expresado interés en la iniciativa. Esta permite a Francia desplegar temporalmente aeronaves con armas nucleares en países aliados y posibilita que los socios participen en ejercicios franceses de disuasión. Fuerzas aliadas no nucleares también podrían participar en actividades de apoyo a la disuasión nuclear de Francia.

Francia también recurre a Suecia para obtener equipo de defensa. Encargó dos aviones de vigilancia GlobalEye al fabricante sueco Saab en diciembre.

Suecia se incorporó formalmente a la OTAN en 2024 como el 32do miembro de la alianza militar transatlántica, poniendo fin a décadas de neutralidad posterior a la Segunda Guerra Mundial y a siglos de no alineamiento más amplio con las grandes potencias. Las preocupaciones de seguridad en toda Europa se han intensificado desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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