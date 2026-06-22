Francia se prepara para una semana de calor sofocante mientras se extienden las alertas rojas

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Un cartel luminoso ante una farmacia marca 37 grados Celsius (98,6 grados Fahrenheit) en París, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Michel Euler) AP

El servicio meteorológico nacional, Meteo France, indicó que la mayor parte del país —el más grande de la Unión Europea y el segundo más poblado— está entrando en lo que se describe como una “meseta” de condiciones implacables de ola de calor, que según los pronósticos no empezaría a remitir antes del viernes, como muy pronto.

En un país sin aire acondicionado generalizado, personas, empresas y servicios intentaron adaptarse lo mejor posible. El ministro de Educación señaló que cientos de escuelas cerraron el lunes y que muchos cientos más cancelarían algunas clases.

Los avisos en la red de transporte de París instaban a los viajeros a hidratarse. Especialistas médicos acudieron a los medios para advertir sobre el cóctel potencialmente mortal de beber alcohol con calor extremo. Las autoridades endurecieron las medidas contra el consumo de alcohol en espacios públicos. Se reportaron varios ahogamientos mientras la gente buscaba alivio en los ríos, pese a las advertencias sobre las corrientes y otros peligros.

El cambio climático provocado por el ser humano está vinculado al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, y las proyecciones de la agencia climática de la ONU señalan que los próximos cinco años deberían pulverizar más récords de calor.

Una franja cada vez mayor de Francia, que el lunes se extendió a más de la mitad de sus regiones, estaba bajo “alerta roja” por calor, y se prevé que áreas más amplias sufran máximas que superen los 40 ºC y noches que no bajen de los 20 ºC.

En el Reino Unido, la oficina meteorológica también emitió una advertencia de “calor extremo” para gran parte del sur de Inglaterra y zonas de Gales desde el lunes hasta el jueves. Indicó que las temperaturas podrían alcanzar los 38 ºC (100 ºF). El récord actual para un día de junio es de 35,6 ºC (96 ºF), registrado en 1976.

En los últimos cuatro años, más de 200.000 personas en toda Europa murieron por causas relacionadas con el calor, y la mayoría de las muertes eran evitables, informó este mes la oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Se esperan más temperaturas por encima de lo normal este verano, lo que puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP