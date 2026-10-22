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Francia reporta primer caso humano del virus ganadero Shamonda

PARÍS (AP) — Las autoridades sanitarias del país informaron el jueves que se ha detectado en Francia el primer caso humano conocido de infección por el virus Shamonda.

El virus se detectó en un paciente con una inmunodepresión grave que recibía tratamiento por una enfermedad seria en Lyon y murió a principios de octubre.

El Ministerio de Salud de Francia señaló que, con base en el conocimiento actual del virus, hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo para la salud pública de la población general. Hasta ahora, se consideraba que el virus Shamonda era incapaz de infectar a los seres humanos.

“Se trata, por lo tanto, de un caso excepcional que involucra a un paciente con una inmunodepresión grave”, declaró el ministerio.

El virus Shamonda se transmite a los animales por jejenes mordedores. Detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, se ha reportado de forma esporádica en ganado en África occidental, oriental y meridional, así como en Japón. Este verano se identificó por primera vez en Europa en granjas de ganado.

El ministerio explicó que es probable que el paciente se infectara por la picadura de un jején en el este de Francia, donde el virus supuestamente circulaba entre animales durante la primavera y el verano.

Las autoridades sanitarias francesas han notificado a organismos internacionales de salud, incluida la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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