Francia permite desembarcar a pasajeros asintomáticos de un crucero afectado por brote estomacal

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Pasajeros a bordo del crucero británico Ambition luego de que las autoridades francesas ordenaron que sus 1.700 pasajeros y tripulantes permanezcan a bordo por un brote gastrointestinal, en Burdeos, Francia, el 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Caroline Blumberg) AP

Las autoridades francesas habían ordenado inicialmente que más de 1.700 pasajeros y tripulantes del crucero The Ambition permanecieran a bordo, pero el miércoles opor la noche determinaron permitir el desembarco de quienes no estuvieran afectados. Se vio a un pasajero levantar los brazos en señal de triunfo mientras salía de la embarcación.

No estaba claro cuántas personas bajaron del barco.

Las autoridades indicaron que el caso no guarda relación con un brote letal de hantavirus en un crucero holandés que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas en las últimas semanas.

The Ambition se encontraba a mitad de un viaje de 14 noches desde Belfast y Liverpool, con escalas programadas en el norte de España y a lo largo de la costa atlántica de Francia, cuando se vio golpeado por el brote. Según el operador, Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos el martes por la noche. No está claro si o cuándo reanudaría su viaje.

Las muestras analizadas en el Hospital Universitario de Burdeos confirmaron un brote de norovirus. Las autoridades locales señalaron que, por el momento, no se han reportado casos graves y que los pasajeros enfermos fueron atendidos a bordo por el equipo médico del barco.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que monitorean brotes en travesías que hacen escala en puertos de Estados Unidos y extranjeros, registraron 23 brotes gastrointestinales en cruceros el año pasado. La mayoría fueron causados por norovirus, incluida una nueva cepa.

Ambassador Cruise Line, un operador británico orientado a pasajeros mayores de 50 años, se fundó en 2021. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP