Francia e Inglaterra combaten varios incendios mientras temperaturas récord abrasan Europa

Una persona se protege del sol con un paraguas mientras camina entre la herba seca en Stonehenge, en Wiltshire, Inglaterra, el 13 de agosto de 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

En Francia, que vive su año más seco jamás registrado, un nuevo fuego se propagó durante la noche por zonas boscosas en la región de Las Landas, en la costa suroccidental. Las llamas obligaron a evacuar a más de 500 personas en la localidad de Luglon, mientras cientos de bomberos se desplegaban en la zona, dijo el viernes el gobierno regional.

Es uno de los varios focos que están arrasando bosques en todo el país esta semana, incluso en áreas del norte y en la Bretaña, normalmente más frescas y húmedas. Un histórico incendio calcinó bosques cerca de Burdeos el mes pasado y obligó a un cuarto de millón de personas a abandonar sus hogares.

En Alemania, los esfuerzos para contener un incendio forestal se vieron obstaculizados por la presencia de municiones de la Segunda Guerra Mundial sin detonar, y los vientos cambiantes en Croacia propagaron las llamas hacia el interior de un suburbio costero y obligaron a más de 1.000 personas a huir.

Después de que Reino Unido registrara su día más caluroso del año el jueves, los incendios se propagaron por West Midlands y varias casas quedaron reducidas a cenizas. Son “uno de los incidentes más graves" a los que se han enfrentado los bomberos de la región, manifestó el jefe del servicio, Simon Tuhill.

En lo que va de años se han registrado unos 1.017 incendios forestales en Inglaterra y Gales, según datos del National Fire Chiefs Council.

Los fuegos se produjeron en el día más caluroso del año, cuando las temperaturas alcanzaron los 38,1º Celsius (100,6º Fahrenheit) en el oeste de Londres.

En Francia, los termómetros rondaron el jueves los 41º C (106º F) en varias zonas, desde Aquitania, en el suroeste, hasta el valle del río Ródano, en el este, según el servicio meteorológico nacional. Se prevé que el viernes alcancen valores similares antes de descender durante el fin de semana.

Las históricas temperaturas están vinculadas al cambio climático causado por el ser humano y están azotando a países más preparados para largas temporadas de frío y mal equipados para este tipo de calor, con un acceso limitado al aire acondicionado.

Bomberos luchan contra las llamas en Alemania

Los 1.800 residentes de la aldea de Gey, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, fueron evacuados después de que un incendio forestal en el cercano bosque de Hürtgen amenazó con alcanzar sus viviendas. Cerca de 300 hectáreas (1,16 millas cuadradas) de bosque ardían el viernes por la mañana, de acuerdo con las autoridades locales.

La existencia de munición sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en el bosque obstaculizó las labores de extinción, reportó la agencia noticiosa alemana dpa. Se podían oír explosiones a medida que las municiones detonaban durante el incendio, lo que obligó a los bomberos a mantenerse fuera de la zona por seguridad.

El fuego avanzó hasta quedar a 300 metros (1.000 pies) de Gey, que se encuentra al borde del bosque cerca de la frontera con Bélgica. Durante la noche, un cambio en la dirección del viento elevó el riesgo de que las llamas pudieran alcanzar la aldea por la mañana, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación.

El origen del incendio sigue siendo desconocido, y las autoridades no descartan más evacuaciones.

Se ha movilizado a cientos de efectivos para luchar contra el fuego, y el ejército alemán envió tanques, mientras helicópteros de extinción brindaban apoyo aéreo.

Fuego en Croacia deja 14 hospitalizados

Catorce personas fueron hospitalizadas en Croacia —y siete de ellas seguían en estado crítico a primera hora del viernes— debido a un incendio desatado durante la noche cerca de la localidad costera de Omis que obligó a más de 1.000 personas a evacuar sus hogares.

El fuego comenzó en un suburbio de Omis y se propagó rápidamente debido al fuerte viento. La radiotelevisión pública HRT reportó que las llamas se acercaron al centro de la ciudad, y partes de Omis se quedaron sin electricidad mientras muchos autos se incendiaron.

Medios croatas publicaron fotos de un pabellón deportivo abarrotado en Omis, donde la gente se apretujaba en camas y en el suelo. Testigos relataron a HRT que alguna gente se lanzó al mar después de que también se incendiaran embarcaciones.

Los bomberos habían sofocado el incendio por la mañana, mientras otros equipos en aviones se dirigían más al sur, hacia la península de Peljesac, donde se declaró otro incendio durante la noche.

En el norte de Grecia, más de 300 turistas y residentes fueron evacuados por mar el jueves después de que un fuego arrasara un bosque de pinos y amenazara viviendas junto al mar, informaron las autoridades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP