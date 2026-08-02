Francia contiene el incendio cerca de Burdeos mientras 1.500 bomberos combaten otro en Provenza

Un bombero camina por un bosque calcinado cerca de Blagon, durante incendios en el suroeste de Francia, el viernes 31 de julio de 2026. (AP Foto/Baz Ratner) AP

Unos 3.000 bomberos seguían desplegados en los dos frentes apagando puntos calientes, abriendo cortafuegos y asegurando zonas de bosque quemado, mientras las altas temperaturas y el viento amenazaban con reavivar las brasas humeantes.

El incendio en la región de Gironda quemó unos 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) en apenas 10 días, antes de que las autoridades declararan durante el fin de semana que su avance se había detenido.

“La situación del incendio está ahora fija, lo que no significa que el incendio esté extinguido”, indicó el domingo la prefectura de Gironda, utilizando el término de los bomberos franceses para un fuego que ha quedado contenido dentro de su perímetro.

La región seguía bajo la máxima alerta roja por incendios forestales en Francia. Las condiciones secas y las temperaturas en fuerte ascenso en Burdeos, junto con los vientos de la tarde, elevaban el riesgo de que las llamas se reavivaran.

El domingo y el lunes se esperaba la llegada de bomberos adicionales procedentes de Ucrania, Lituania y la Polinesia Francesa para reforzar el operativo.

El cambio climático provocado por el ser humano duplicó las probabilidades de que se dieran condiciones extremas de incendio para las llamas en Francia, calcularon el jueves científicos de World Weather Attribution en un análisis rápido realizado mientras los incendios aún seguían activos.

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan al doble de velocidad que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

Fuego en Provenza deja de expandirse, pero aún no está contenido

El incendio de Gironda provocó una de las mayores evacuaciones en tiempos de paz de la historia moderna de Francia. Muchos miles de personas seguían desplazadas o sin poder llegar a sus hogares.

Mientras tanto, en el departamento de Var, en el sureste, cerca de 1.500 bomberos combatían otro incendio que arrasó aproximadamente 18 kilómetros cuadrados —siete millas cuadradas— en poco más de un día.

Las autoridades informaron que el incendio en las colinas de Gros Bessillon se estabilizó el domingo por la mañana, lo que significa que su perímetro no se expandió durante la noche. Pero, a diferencia del incendio de Gironda, todavía no se había declarado contenido.

Aeronaves de extinción de incendios apoyaron a los equipos que trabajaban para mantener las llamas alejadas de aldeas situadas entre viñedos, olivares y colinas boscosas de la región conocida como Provenza Verde.

Unas 2.500 personas fueron evacuadas mientras el incendio amenazaba hacia zonas pobladas.

El fuego fue el cuarto gran incendio que golpeó el centro de Var desde el 19 de julio. Otro incendio distinto, más pequeño, cerca de Brignoles a comienzos de la semana obligó a evacuar a la estrella de Hollywood George Clooney y a su familia, junto con unos 700 residentes más, antes de que fuera controlado.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, señaló que los incendios forestales en Francia, por lo general, estaban bajo control, pero advirtió que las condiciones seguían siendo muy cambiantes.

Lecornu también anunció el nombramiento de un coordinador nacional para supervisar la reconstrucción en las zonas devastadas por el fuego. Más de 1.170 kilómetros cuadrados (452 millas cuadradas) se han quemado en toda Francia desde el inicio del año.

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Adamson informó desde París.

FUENTE: AP