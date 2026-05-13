Francia confina a más de 1.700 personas en crucero británico en Burdeos por brote de gastroenteritis

Se ha descartado cualquier vínculo con un brote mortal de hantavirus en otra embarcación que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas.

El Ambition se encontraba a mitad de un crucero de 14 noches desde Belfast y Liverpool que debía incluir puertos del norte de España y a lo largo de la costa atlántica de Francia.

Llegó a Burdeos el martes por la noche, según el operador, Ambassador Cruise Line.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) registraron 16 brotes gastrointestinales en cruceros en 2024, el total más alto en más de una década. La mayoría fueron causados por norovirus, y el reciente aumento se ha vinculado a una nueva cepa del virus altamente contagioso.

El prefecto de la región de Nueva Aquitania y de la provincia de Gironda, Étienne Guyot, suspendió el desembarco desde el Ambition y restringió las interacciones de la embarcación con el puerto de Burdeos.

Guyot actuó por recomendación de la agencia regional de salud, la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania, indicó el comunicado conjunto.

Hasta 50 pasajeros presentaron síntomas compatibles con una infección digestiva aguda luego que el capitán del barco alertara a las autoridades francesas el martes por la noche, señaló el comunicado.

Los afectados fueron atendidos por el médico del barco y aislados en sus camarotes.

Se envió a la embarcación un equipo médico supervisado por el servicio de coordinación médica marítima de Francia, bajo la autoridad del prefecto marítimo. Las muestras están siendo analizadas por el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro Hospitalario Universitario de Burdeos, para identificar el patógeno, evaluar los riesgos de transmisión y determinar medidas adicionales.

“No hay razón para establecer un vínculo entre este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool y los casos de hantavirus detectados a bordo del MV Hondius”, afirmó el comunicado conjunto.

El brote de hantavirus a bordo del Hondius el mes pasado provocó una respuesta de varios países y la hospitalización de pasajeros en el Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos. Tres pasajeros murieron y ha habido nueve casos confirmados, con otros dos sospechosos.

Las medidas aplicadas al Ambition fueron descritas como temporales, proporcionadas y sujetas a revisión continua, y se esperaba una nueva actualización más tarde el miércoles una vez que estuvieran disponibles los resultados de los análisis.

Ambassador Cruise Line informó previamente el miércoles que un pasajero de 92 años había muerto el domingo, aunque no había reportado síntomas compatibles con la enfermedad, y que un forense aún debía establecer la causa de la muerte.

La compañía indicó que 48 pasajeros y un miembro de la tripulación presentaban síntomas gastrointestinales hasta última hora de la mañana del miércoles.

Ambassador señaló que sus datos mostraban que los casos habían aumentado después que los pasajeros embarcaran en Liverpool el 9 de mayo. Se cancelaron todas las excursiones en tierra en Burdeos y a los pasajeros afectados se les ofrecieron reembolsos completos, indicó la empresa.

Ambassador Cruise Line, un operador británico que no requiere vuelos y que apunta a pasajeros mayores de 50 años, fue fundado en 2021 por Christian Verhounig, el exdirector ejecutivo de Cruise & Maritime Voyages, que entró en administración en 2020.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP