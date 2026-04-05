Francia condena la ejecución en China de un francés que estuvo 5 años en el corredor de la muerte

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El Ministerio francés de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado emitido a última hora del sábado que Chan Thao Phoumy, de 62 años, fue ejecutado en la ciudad china de Guangzhou, en el sur del país, pese a las solicitudes de clemencia de las autoridades galas. No precisó cuándo se llevó a cabo la sentencia. Un tribunal chino lo condenó a muerte en 2010.

El comunicado del ministerio expresó su “consternación” y añadió: “Lamentamos especialmente que la defensa del señor Chan no haya tenido acceso a la audiencia final del tribunal, lo que constituye una violación de sus derechos”.

“Expresamos nuestras condolencias a su familia, cuyo dolor compartimos”, agregó el comunicado.

La embajada china en París señaló en un breve comunicado el domingo, que no mencionó a Chan por su nombre, que China “trata por igual a los acusados de todas las nacionalidades, gestiona todos los casos de manera imparcial y estrictamente de conformidad con la ley”.

Francia abolió la pena de muerte mediante una ley aprobada por el Parlamento en 1981, y se ha convertido en una firme impulsora de la campaña contra su uso y a favor de su abolición en todas partes.

El uso de ejecuciones en China —llevadas a cabo por pelotones de fusilamiento o mediante inyección letal— está rodeado de secretismo, pero desde hace tiempo ha sido amplio. Amnistía Internacional afirma que China es el principal ejecutor del mundo y se cree que condena y ejecuta a miles de personas cada año.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP