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Francia condena la ejecución en China de un francés que estuvo 5 años en el corredor de la muerte

PARÍS (AP) — China ha ejecutado a un ciudadano francés condenado por tráfico de drogas tras mantenerlo en el corredor de la muerte durante más de 15 años, según indicaron las autoridades francesas.

El Ministerio francés de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado emitido a última hora del sábado que Chan Thao Phoumy, de 62 años, fue ejecutado en la ciudad china de Guangzhou, en el sur del país, pese a las solicitudes de clemencia de las autoridades galas. No precisó cuándo se llevó a cabo la sentencia. Un tribunal chino lo condenó a muerte en 2010.

El comunicado del ministerio expresó su “consternación” y añadió: “Lamentamos especialmente que la defensa del señor Chan no haya tenido acceso a la audiencia final del tribunal, lo que constituye una violación de sus derechos”.

“Expresamos nuestras condolencias a su familia, cuyo dolor compartimos”, agregó el comunicado.

La embajada china en París señaló en un breve comunicado el domingo, que no mencionó a Chan por su nombre, que China “trata por igual a los acusados de todas las nacionalidades, gestiona todos los casos de manera imparcial y estrictamente de conformidad con la ley”.

Francia abolió la pena de muerte mediante una ley aprobada por el Parlamento en 1981, y se ha convertido en una firme impulsora de la campaña contra su uso y a favor de su abolición en todas partes.

El uso de ejecuciones en China —llevadas a cabo por pelotones de fusilamiento o mediante inyección letal— está rodeado de secretismo, pero desde hace tiempo ha sido amplio. Amnistía Internacional afirma que China es el principal ejecutor del mundo y se cree que condena y ejecuta a miles de personas cada año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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