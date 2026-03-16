Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

El espectáculo, presentado por Conan O'Brien el domingo, consagró a los ganadores en 24 categorías, incluida una nueva para mejor casting.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
LOS ANGELES (AP) — Los Premios de la Academia han nombrado las mejores películas de 2025. “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra") se llevó el máximo galardón y “Sinners” hizo historia por su directora de fotografía.
El espectáculo, presentado por Conan O'Brien el domingo, consagró a los ganadores en 24 categorías, incluida una nueva para mejor casting.
___ Esta es una galería curada por editores de foto de AP.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter