Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Jessie Buckley, de izquierda a derecha, ganadora del premio a la mejor actriz por "Hamnet", Michael B. Jordan, ganador del premio al mejor actor por "Sinners", y Amy Madigan, ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por "Weapons", posan en la sala de prensa de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP