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Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

LOS ANGELES (AP) — Los Premios de la Academia han nombrado las mejores películas de 2025. “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra") se llevó el máximo galardón y “Sinners” hizo historia por su directora de fotografía.

Jessie Buckley, de izquierda a derecha, ganadora del premio a la mejor actriz por Hamnet, Michael B. Jordan, ganador del premio al mejor actor por Sinners, y Amy Madigan, ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por Weapons, posan en la sala de prensa de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
Jessie Buckley, de izquierda a derecha, ganadora del premio a la mejor actriz por "Hamnet", Michael B. Jordan, ganador del premio al mejor actor por "Sinners", y Amy Madigan, ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por "Weapons", posan en la sala de prensa de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) AP

El espectáculo, presentado por Conan O'Brien el domingo, consagró a los ganadores en 24 categorías, incluida una nueva para mejor casting.

___ Esta es una galería curada por editores de foto de AP.

FUENTE: AP

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