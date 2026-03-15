Fotos de la llegada de las estrellas a la alfombra roja de los Oscar

Los Oscar también funcionan como una velada para honrar las mejores películas del año anterior y como un glamuroso desfile de moda. ___ Esta es una galería curada por editores de foto de AP.
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LOS ANGELES (AP) — Las estrellas llegan la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia, la última parada de la temporada de premios de Hollywood, que se extiende durante meses.
Los Oscar también funcionan como una velada para honrar las mejores películas del año anterior y como un glamuroso desfile de moda. ___ Esta es una galería curada por editores de foto de AP.
FUENTE: AP
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