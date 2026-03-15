Fotos de la llegada de las estrellas a la alfombra roja de los Oscar

Ji-young Yoo llega a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/John Locher) AP

Bella Thorne posa con sus fans a su llegada a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP Photo/John Locher) AP

Los Oscar también funcionan como una velada para honrar las mejores películas del año anterior y como un glamuroso desfile de moda. ___ Esta es una galería curada por editores de foto de AP.