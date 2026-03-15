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Fotos de la llegada de las estrellas a la alfombra roja de los Oscar

LOS ANGELES (AP) — Las estrellas llegan la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia, la última parada de la temporada de premios de Hollywood, que se extiende durante meses.

Bella Thorne posa con sus fans a su llegada a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP Photo/John Locher)
Bella Thorne posa con sus fans a su llegada a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (AP Photo/John Locher) AP
Ji-young Yoo llega a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/John Locher)
Ji-young Yoo llega a los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/John Locher) AP

Los Oscar también funcionan como una velada para honrar las mejores películas del año anterior y como un glamuroso desfile de moda. ___ Esta es una galería curada por editores de foto de AP.

FUENTE: AP

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