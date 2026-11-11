Fotos destacadas de la visita del papa León XIV a Perú, la última parada de su gira por Sudamérica

El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en las afueras de Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.