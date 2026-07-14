Fotos: Carreras de dinosaurios inflables en Emerald Downs

La carrera anual tiene sus orígenes en un evento de integración de equipo de 2017 para una empresa local de control de plagas.
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AUBURN, Washington, EE.UU. (AP) — Corredores disfrazados de T-Rex participaron el domingo en las Carreras del Campeonato Mundial de T-Rex, en el hipódromo Emerald Downs en Auburn, Washington.
La carrera anual tiene sus orígenes en un evento de integración de equipo de 2017 para una empresa local de control de plagas.
Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.
FUENTE: AP
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