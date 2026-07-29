Fotografías revelan los daños del terremoto que sacudió al suroeste de Japón

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KUMAMOTO, Japón (AP) — Un sismo de gran intensidad remeció el martes el área de Kumamoto, en Kyushu, la principal isla del sur de Japón. Un centro comercial, una fábrica y varias viviendas quedaron gravemente dañadas, mientras que elementos de las Fuerzas de Autodefensa se sumaron a los equipos de rescate para buscar sobrevivientes.
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Esta es una galería seleccionada por editores de fotografía de AP.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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