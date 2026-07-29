Fotografías revelan los daños del terremoto que sacudió al suroeste de Japón

KUMAMOTO, Japón (AP) — Un sismo de gran intensidad remeció el martes el área de Kumamoto, en Kyushu, la principal isla del sur de Japón. Un centro comercial, una fábrica y varias viviendas quedaron gravemente dañadas, mientras que elementos de las Fuerzas de Autodefensa se sumaron a los equipos de rescate para buscar sobrevivientes.