Florida a punto de convertirse en primer estado en años en llevar a cabo dos ejecuciones en un día

Las inyecciones previstas llegan 18 meses después de que el gobernador republicano Ron DeSantis comenzara a acelerar la aplicación de la pena de muerte a un ritmo no visto en tiempos modernos en Florida. Desde 2017, cuando Arkansas llevó a cabo dos condenas a muerte el mismo día, ningún estado había planeado ejecuciones consecutivas.

James Aren Duckett, de 68 años, tiene programada su muerte por inyección letal al mediodía en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, seguida unas seis horas después por la de Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, quien además se convertiría en el preso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Florida.

Duckett fue condenado por violar y ahogar a una niña de 11 años mientras trabajaba como policía en una pequeña ciudad del centro de Florida en 1987, y Occhicone fue condenado por los asesinatos en 1986 de los padres de su exnovia.

La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada las apelaciones de ambos hombres. Los abogados de Duckett habían solicitado otra suspensión, al afirmar que Duckett es inocente y que la forma en que el estado manejó las pruebas de ADN es la razón de los resultados no concluyentes. Los abogados de Occhicone sostuvieron que varias dolencias suyas, incluidos problemas renales y de próstata, podrían hacer que su ejecución fuera especialmente dolorosa, lo que constituiría un castigo cruel e inusual.

Bajo gobernador DeSantis, Florida ha ejecutado a un número récord de presos

Un funcionario penitenciario de Florida dijo la mañana del martes que el departamento confiaba en estar listo para llevar a cabo ambas ejecuciones.

El gobernador no ha dicho por qué programó dos ejecuciones el mismo día.

DeSantis, que dejará el cargo en enero, supervisó un récord de 19 ejecuciones en 2025, más en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El récord anterior era de ocho ejecuciones fijadas en 2014.

Si las ejecuciones del martes se llevan a cabo, eso elevaría el total de los dos últimos años de DeSantis en el cargo a 31, en comparación con apenas nueve durante los primeros seis años de su administración. Hay otra ejecución programada para agosto.

DeSantis firmó inicialmente una orden de ejecución para Duckett en febrero, fijando la fecha para marzo. Pero la Corte Suprema de Florida emitió una suspensión apenas unos días antes de esa fecha para permitir pruebas de ADN que no pudieron analizarse en el momento del juicio original debido a limitaciones técnicas. Los resultados fueron inconclusos, lo que significa que no exoneraron a Duckett ni lo vincularon de manera definitiva con el delito. Los jueces han permitido que el veredicto del jurado se mantenga.

Cuando se firmó la orden de ejecución de Occhicone a finales del mes pasado, la suya era la única ejecución programada para el martes. Pero después de que la Corte Suprema de Florida levantara la suspensión de Duckett el 8 de julio, DeSantis firmó una nueva orden de ejecución y añadió a Duckett a la fecha de ejecución de Occhicone, algo que no se había hecho en Florida en más de 60 años. Los registros del Departamento de Correcciones de Florida muestran que las ejecuciones múltiples en un solo día eran más comunes en el pasado, y la última fue el 12 de mayo de 1964.

A nivel nacional, no es raro que dos estados distintos realicen ejecuciones en la misma fecha, pero es menos común que un solo estado lleve a cabo dos. Antes de que Arkansas ejecutara a dos reclusos el mismo día en 2017, Texas ejecutó a dos presos en un solo día en 2000, el año en que dio muerte a 40 presos.

Floridians for Alternatives to the Death Penalty ha instado a DeSantis a detener ambas ejecuciones.

“El 28 de julio representa una escalada sin precedentes del uso de la pena de muerte en Florida", declaró en un comunicado Grace Hanna, directora ejecutiva del grupo. "Son dos casos profundamente diferentes, pero apuntan a la misma realidad preocupante: Florida continúa ampliando el uso del castigo capital, pese a la creciente evidencia de que no es lo que quieren los floridanos”.

Décadas en el pabellón de la muerte

La oficina del gobernador rara vez ha comentado sobre las ejecuciones en los últimos 18 meses. DeSantis ha dicho anteriormente que su objetivo es hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas para que se cumplan las sentencias.

“Algunos de estos crímenes se cometieron en los años 80", indicó el gobernador en 2025. "La justicia tardía es justicia denegada. Sentí que les debía asegurarme de que esto transcurriera sin contratiempos. Si honestamente pensara que alguien es inocente, no apretaría el gatillo”.

Occhicone se convertiría en el recluso de mayor edad ejecutado en Florida, apenas semanas después de que dos hombres de 74 años ocuparan brevemente ese lugar, siendo el segundo apenas una semana mayor que el primero al momento de su muerte. Las ejecuciones recientes han puesto de relieve el envejecimiento de los presos condenados a muerte y han reavivado las preguntas sobre lo humano que resulta aplicar el castigo capital a reclusos que podrían morir pronto por causas naturales.

Occhicone también se convertiría en el segundo preso de mayor edad en ser ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos, después de Walter Moody Jr., de 83 años, en Alabama en 2018. Moody fue condenado por una ola de bombas enviadas por correo en 1989 que mató a un juez federal e hirió a un abogado negro de derechos civiles.

Las ejecuciones en Florida se realizan todas mediante la inyección de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP