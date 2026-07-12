Flewelling pega jonrón y es MVP en triunfo 6-1 de la Americana en Juego de Futuras Estrellas

Nathan Flewelling del equipo de la Liga Americana en el juego de Futuras Estrellas reacciona a su jonrón de dos carreras ante el pitcher de la Liga Nacional Wen-Hui Pan en Filadelfia el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Flewelling, de 19 años, está considerado el segundo mejor prospecto de la organización de Tampa Bay y fue seleccionado en la tercera ronda del draft amateur de 2024. Flewelling y Theo Gillen —el prospecto mejor valorado de Tampa Bay— se combinaron para impulsar tres carreras en el juego de siete entradas, que incluyó a la mayoría de los mejores jugadores del béisbol de ligas menores.

Flewelling es receptor en Bowling Green de la Clase A y Gillen, de 20 años, es jardinero con Montgomery en la Doble A.

El ligamayorista de los Filis, Gage Wood, abrió el juego y permitió una carrera; realizó 11 lanzamientos en su entrada de labor. Leo De Vries, un campocorto de los Atléticos de 19 años clasificado como el prospecto número 2 por MLB.com, conectó un sencillo abriendo el juego, se robó la segunda y la tercera, y anotó con un rodado de out impulsor de Franklin Arias, de Boston. Wood tiró nueve strikes y alcanzó 97 millas por hora con su lanzamiento más rápido.

El exjardinero de los Filis y mánager de Futuras de la Liga Nacional, Shane Victorino, fue quien llamó para decirle a Wood que abriría el juego.

“Espero que haya sido un momento que nunca olvide, aparte de la próxima llamada, ojalá, a las Grandes Ligas lo suficientemente pronto”, expresó Victorino. “Siempre es un honor entregarle la pelota a alguien que, obviamente, es un chico de la ciudad o del equipo local y que tenga esa oportunidad, con suerte algún día, de lanzar para ese equipo”.

Los Filis seleccionaron a Wood en la primera ronda (26 en general) la temporada pasada y lo firmaron por 3 millones de dólares. Esta temporada hizo ocho aperturas con Clase A Clearwater y ocho con Doble A Reading. Wood tiene efectividad de 3,44 y 79 ponches en 55 entradas en total esta campaña.

La Liga Nacional empató el juego 1-1 en la tercera entrada con un rodado impulsor del dominicano Jesús Made ante Nolan Perry, de Toronto. Made es un infielder de los Cerveceros de Milwaukee de 19 años que está considerado el principal prospecto de la MLB.com.

El compañero de Wood y cerrador de Reading, Wen-Hui Pan, permitió el jonrón de dos carreras de Flewelling, que cayó en la segunda fila de las gradas del jardín derecho, en la sexta. Flewelling fue el tercer jugador de los Rays en ganar el MVP de Futuras.

Por los números

Entre los jugadores de ediciones pasadas del Juego de Futuras, el 86,8% ha llegado a disputar al menos un partido de Grandes Ligas, mientras que 259 jugadores en total (21,3%) han sido seleccionados para jugar al menos un Juego de Estrellas de Grandes Ligas.

Veinticinco de los jugadores que participaron en el juego de la temporada pasada en Atlanta han jugado en las Grandes Ligas esta temporada.

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FUENTE: AP