Flavio Cobolli asegura que un italiano estará en final de Roland Garros pese a derrota de Sinner

Flavio Cobolli reacciona tras su victoria ante Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final de Roland Garros, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Flavio Cobolli venció el miércoles 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 a Felix Auger-Aliassime para alcanzar su primera semifinal de un Grand Slam y su rival se turno saldrá del ganador de un cruce de compatriotas italianos: Matteo Arnaldi o Matteo Berrettini, que jugaban más tarde. Eso significa que o bien Cobolli o alguien llamado Matteo disputará la final del domingo.

“Hay un Matteo en la semifinal conmigo, dos de mis buenos amigos del circuito”, indicó Cobolli.

Sinner y Musetti accedieron a las semifinales hace un año, en lados opuestos del cuadro, lo que significa que el viernes marcará la primera semifinal masculina netamente italiana en la historia de los Grand Slams.

Han pasado exactamente 50 años desde que un italiano se consagró campeón de Roland Garros y a Adriano Panatta, el campeón de 1976, le pidieron antes del torneo que presente este año el trofeo de la Copa de los Mosqueteros.

Cobolli proviene del mismo club de tenis en Roma que Panatta, el Tennis Club Parioli.

El segundo cabeza de serie Alexander Zverev y el número 26 Jakub Mensik se enfrentarán en la otra semifinal.

Aunque el tenis italiano está en auge, Cobolli (14 del ranking), Arnaldi (104) y Berrettini (105), no eran los Azzurri que asomaban para llegar tan lejos.

El número uno del mundo Sinner llegó a París inmerso en una racha de 29 victorias consecutivas y parecía destinado a llevarse el título después de desperdiciar tres puntos de partido en la final contra Carlos Alcaraz el año pasado.

Musetti no regresó a Roland Garros este año debido a una lesión.

Pero Cobolli, que tiene la misma edad que Sinner y Musetti, solo ha cedido dos sets en cinco partidos.

En un día ventoso dentro de la pista Philippe-Chatrier, Auger-Aliassime falló una volea alta en el primer punto del partido y también pareció alterarse cuando, por accidente, se encendió música a todo volumen por los altavoces del estadio durante un punto clave más adelante en el tercer set.

Aun así, el canadiense ganó el primer set —tras lo cual Cobolli salió de la pista para recuperar el aplomo.

“Fui al baño para pensar un poco, para cambiar algo. Solo me dije a mí mismo que tenía que luchar, porque sentía que esta es la oportunidad de mi vida y tengo que darlo todo”, dijo Cobolli.

Cobolli fue un talentoso jugador de fútbol y miembro de las categorías juveniles de la Roma hasta que decidió centrarse a tiempo completo en el tenis. A principios de semana lo invitaron a unirse a jugadores del Paris Saint-Germain cuando llevaron el trofeo de la Liga de Campeones del fútbol a la pista de tenis.

Sea cual sea el resultado de su semifinal, Cobolli entrará por primera vez en el Top 10 del ranking la próxima semana. Incluso podría tener un trofeo propio para llevarse a casa.

Esta es “la mejor semana de mi vida”, remarcó.

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FUENTE: AP