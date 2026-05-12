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Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para candidato presidencial nacionalista

LIMA (AP) — La fiscalía peruana pidió el martes más de cinco años de cárcel contra el candidato presidencial nacionalista Roberto Sánchez por el presunto delito de declarar información falsa ante autoridades electorales por supuestos aportes monetarios de sus partidarios entre 2018 y 2020.

A tres días de que se cumpla el plazo que establecieron las autoridades electorales para anunciar quiénes serán los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial —programada para el 7 de junio—, el fiscal general Tomás Gálvez dijo en conferencia de prensa — por el aniversario de la fiscalía — que Sánchez está beneficiado por la presunción de inocencia, pero que esta condición cambiaría si es condenado en un juicio.

“Él hace su vida normal, sigue como candidato, sigue su actividad política sin ningún problema, ahora si concluyera el juicio y lo condenan, ahí sí ya es otra cosa”, dijo Gálvez de forma escueta en referencia al candidato Sánchez del partido “Juntos por el Perú”. No se sabe cuándo podría iniciarse el juicio.

Juntos por el Perú fue fundado en 2017 como una coalición de partidos de izquierda. La acusación fiscal presuntamente encontró inconsistencias en los informes financieros de la agrupación entre 2018 y 2020 cuando se realizaron comicios regionales, municipales y legislativos en los que participó.

Según los argumentos fiscales, Sánchez y su hermano menor William habrían recibido más de 59.000 dólares en aportes de los integrantes de la agrupación para actividades partidarias, pero que no fueron declarados en informes financieros ante las autoridades electorales.

La defensa de Sánchez, Carlos García, negó el martes las acusaciones de la fiscalía. El abogado indicó a la radio local RPP que la responsabilidad que le atribuye la fiscalía no alcanza a su patrocinado porque los informes financieros de un partido político son elaborados por el tesorero de la agrupación.

Según las autoridades electorales, contabilizadas el 99,8% de las actas de votación presidencial, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lideraba el martes el conteo de votos con 17,17%, seguida de Sánchez con 12,01% y López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,91%.

FUENTE: AP

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