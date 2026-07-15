Fiscalía de México admite fallas en identificación del piloto que llevó a "El Mayo" Zambada a EEUU

La Fiscalía General de la República informó en un comunicado que el mes pasado logró determinar la identidad del misterioso piloto tras encontrar en las carpetas de investigación del caso "indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares”.

Desde julio de 2024, luego que se conoció la detención en Texas de Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzman, México había reclamado recurrentemente a Washington por información sobre la operación que llevó a la captura del histórico capo y su posterior traslado aéreo a Estados Unidos, pero no tuvo respuesta.

El cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido el 25 de julio de 2024 en Texas junto con Guzmán López, quien admitió en diciembre pasado ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada en México con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

Zambada, de 76 años, se declaró culpable en una corte de Nueva York y está a la espera de sentencia al igual que Guzmán López.

A pesar de que “El Jando” fue detenido en febrero de 2025 en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, y señalado de operar como el piloto de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, otro de los hijos de “El Chapo”, las autoridades en ese momento no lo vincularon al caso de Zambada.

Seis meses después el hombre fue trasladado a Estados Unidos dentro del grupo de 26 delincuentes mexicanos como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump.

Pero no fue hasta el mes pasado cuando la Fiscalía General de México determinó la identidad del piloto del avión que llevó a Zambada y supo que era “El Jando”.

Las fallas en el proceso de identificación del piloto se dieron a conocer de manera preliminar la semana pasada luego de que David Boone de la Garza, quien dirige la fiscalía especializada de Control Regional del Ministerio Público, reveló en conferencia de prensa que el hombre fue deportado a México por las autoridades estadounidenses y luego enviado nuevamente a Estados Unidos tras ser detenido por portación de armas.

Ante las críticas que ha desatado el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum salió el miércoles en defensa de los miembros de su Gabinete de Seguridad que aprobaron en 2025 y enero pasado los tres envíos de capos mexicanos a Estados Unidos, y afirmó en su conferencia diaria que los traslados se hacen “en estricto cumplimiento de la ley” y tras una “investigación exhaustiva de cada una de las personas”.

La Fiscalía mexicana aclaró el miércoles en el comunicado que pese a la entrega del piloto a Estados Unidos, “no extingue las investigaciones”, y se conservan las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas, y que podría solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica bilateral.

Desde inicios de mes se reavivó la polémica sobre el arresto de Zambada luego de que se conoció que el FBI llevó a un museo en Nuevo México la aeronave que se empleó para el traslado del capo y Guzmán López. Estados Unidos hasta el momento no ha aclarado que participación tuvo el FBI en la operación.

Al respecto, la fiscal general Ernestina Godoy afirmó la semana pasada que de confirmarse que el FBI intervino en la captura de Zambada en México y su traslado a Texas se estaría ante “una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense”.

FUENTE: AP