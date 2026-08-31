Fiscalía guatemalteca pide retirar la inmunidad a juez por presuntamente recibir soborno

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Según la petición, confirmada por la Dirección de Comunicación del Ministerio Público, Orellana fue denunciado por una persona, la cual le acusa de haber recibido sobornos por unos 51.000 dólares a cambio de autorizar el nombramiento de nuevos administradores en un litigio por la intervención judicial de un hotel.

Orellana es un juez controvertido que intentó anular los comicios en los que resultó electo el actual presidente Bernardo Arévalo, canceló el partido político de éste, y autorizó el secuestro de votos emitidos, acción que provocó el rechazo generalizado.

En octubre del año pasado, Arévalo denunció que Orellana, junto a la exfiscal general Consuelo Porras, intentaba provocar un golpe de Estado. En noviembre el mandatario volvió a denunciar a Orellana, esta vez por intentar anular su elección y su partido político.

Orellana canceló el partido Movimiento Semilla —por el que Arévalo llegó al poder— con el aval de la Corte de Constitucionalidad opositora a Arévalo, a pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos sólo le otorgaba tal función al Tribunal Supremo Electoral.

Bajo la administración de Porras, Orellana se convirtió en aliado de la fiscalía para iniciar procesos contra operadores de justicia y periodistas que investigaban hechos de corrupción, lo que les valió que ambos fueran sancionados por más de 40 Estados. Éstos les prohibieron entrar a sus territorios, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea.

Orellana aún no se pronuncia sobre la acusación en su contra.

FUENTE: AP