Fiscalía de Colombia acusa a cabecilla de disidencias de las FARC de matar a periodista

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Una misión humanitaria recuperó el cuerpo de Pérez en una zona rural del departamento de Antioquia, en el norte del país, tres días después de su desaparición, reportada el 5 de mayo. Se había desplazado a la zona con el fin de realizar tareas periodísticas para su medio digital “El Confidencial”.

El 13 de junio, la policía anunció la captura del presunto responsable, Jhon Edison Chalá Torrejano, alias “Chalá”, quien sería el cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Chalá Torrejano no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía ante la justicia, informó la institución el sábado en la red social X. Los presuntos delitos imputados fueron secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, más los agravantes de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, agregó.

Durante la audiencia, el Ministerio Público adjuntó al informe un extracto del relato de la fiscal que lleva el caso, aunque no la identificó. Según la funcionaria, a las 6 de la tarde del 5 de mayo, “Chalá” interrogó a Pérez sobre los motivos de su presencia en el sector. El comunicador respondió que se debía a su actividad periodística.

Tras ello, Chalá Torrejano solicitó un documento que lo demostrara. Además, le quitó su celular y, supuestamente al encontrar registros de una conversación con un miembro del Ejército, lo increpó, diciéndole “que era un sapo (un delator)”.

Según las autoridades, “Chalá” cuenta con un prontuario delictivo de 16 años en los que ha asesinado a líderes sociales, campesinos y firmantes de paz.

La Defensoría del Pueblo alertó entonces que la desaparición del periodista se dio en un contexto “grave” de crisis humanitaria, derivada de la confrontación de las disidencias al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, y el cártel Clan del Golfo, que se “disputan corredores estratégicos” en la región. El actual presidente de Colombia, el conservador Abelardo de la Espriella, prometió aplicar mano dura contra las estructuras armadas ilegales, y dejó sin efecto las negociaciones de paz que instauró con esos grupos su predecesor Gustavo Petro (2022-2026). FUENTE: AP