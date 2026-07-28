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Fiscalía de Bolivia ordena detención de exministro de Hidrocarburos por combustible de mala calidad

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Fiscalía de Bolivia ordenó la aprehensión del exministro de Hidrocarburos del gobierno del presidente Rodrigo Paz en el marco de una investigación por la distribución de combustible de mala calidad, mientras el país andino atraviesa dificultades con el abastecimiento de diésel.

La orden contra el exministro Mauricio Medinaceli fue emitida la víspera, pero se dio a conocer a los medios el martes por la fiscalía. La pesquisa tiene que ver con el presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por parte del exfuncionario en el caso de la venta de combustibles de mala calidad, según el documento firmado por el fiscal anticorrupción David Torrez.

La mala calidad de la gasolina afectó a centenares de vehículos, lo que llevó al gobierno a resarcir a los propietarios por los daños de los autos. Las autoridades aseguraron que se trató de una mano negra en la mezcla de carburantes y despidieron a unos 300 funcionarios.

Medinaceli acompañó los primeros cinco meses de la gestión de Paz y fue alejado del cargo en abril en medio de protestas por la mala calidad de la gasolina.

Paralelamente, una comisión del Legislativo realizó una investigación del caso en la que también se apunta contra el exfuncionario.

“Durante la gestión de Medinaceli se habría autorizado la distribución de gasolina que permanecía inmovilizada por sospechas sobre su calidad”, señaló el diputado del opositor partido Alianza Unidad, Carlos Alarcón. Además del exministro otras exautoridades y funcionarios son investigados.

FUENTE: AP

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