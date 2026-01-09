Fiscalía de Bolivia investiga violento asesinato de dos chilenos en la frontera

Compartir en:









La policía halló el jueves los cuerpos de las víctimas de 30 y 35 años cerca del poblado de Challapata.

Los extranjeros fueron “golpeados, torturados y posteriormente asesinados”, informó el viernes el fiscal Aldo Morales de la ciudad de Oruro en el occidente de Bolivia. Cerca del lugar se halló un vehículo quemado que presuntamente pertenecía a las víctimas, agregó.

Morales dijo que hay un tercer detenido también chileno quien es interrogado por la policía sobre el hecho.

“El caso está vinculado al presunto robo de una camioneta en Oruro que las víctimas llevaron a Challapata para transformarla. Pobladores reaccionaron violentamente. Hay un tercer arrestado”, dijo en rueda de prensa.

Morales afirmó que las víctimas tienen antecedentes delictivos en su país según la información proporcionada por autoridades chilenas.

La cancillería chilena informó el viernes en un comunicado que mediante su cónsul en La Paz, Fernando Velasco, ha pedido “colaboración” al canciller boliviano Fernando Aramayo y al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, “para que la investigación se lleve de la manera más expedita posible”.

La región donde ocurrieron los hechos está en pleno altiplano boliviano y es una zona en la que operan bandas vinculadas al crimen organizado ligadas al robo de autos, tráfico de droga y contrabando, según la policía. FUENTE: AP