americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fiscalía de Bolivia investiga violento asesinato de dos chilenos en la frontera

LA PAZ, Bolivia (AP) — La fiscalía de Bolivia informó que investiga el linchamiento de dos ciudadanos chilenos presuntamente a manos de una turba en una despoblada región del altiplano boliviano cercana a la frontera con Chile.

La policía halló el jueves los cuerpos de las víctimas de 30 y 35 años cerca del poblado de Challapata.

Los extranjeros fueron “golpeados, torturados y posteriormente asesinados”, informó el viernes el fiscal Aldo Morales de la ciudad de Oruro en el occidente de Bolivia. Cerca del lugar se halló un vehículo quemado que presuntamente pertenecía a las víctimas, agregó.

Morales dijo que hay un tercer detenido también chileno quien es interrogado por la policía sobre el hecho.

“El caso está vinculado al presunto robo de una camioneta en Oruro que las víctimas llevaron a Challapata para transformarla. Pobladores reaccionaron violentamente. Hay un tercer arrestado”, dijo en rueda de prensa.

Morales afirmó que las víctimas tienen antecedentes delictivos en su país según la información proporcionada por autoridades chilenas.

La cancillería chilena informó el viernes en un comunicado que mediante su cónsul en La Paz, Fernando Velasco, ha pedido “colaboración” al canciller boliviano Fernando Aramayo y al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, “para que la investigación se lleve de la manera más expedita posible”.

La región donde ocurrieron los hechos está en pleno altiplano boliviano y es una zona en la que operan bandas vinculadas al crimen organizado ligadas al robo de autos, tráfico de droga y contrabando, según la policía.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

Destacados del día

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

ARCHIVO - El presidente Donald Trump baila mientras abandona el escenario tras dirigirse a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

México quiere hablar con Rubio o Trump tras comentarios de EEUU de atacar a los cárteles por tierra

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter