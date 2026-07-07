Fiscales franceses investigan insultos racistas a Mbappé de senadora paraguaya

La fiscalía de París informó a The Associated Press que inició la investigación el martes, después de que la unidad nacional de lucha contra el odio en internet recibiera una denuncia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, publicó una serie de comentarios racistas en esa misma red social después de que Mbappé convirtió el penal decisivo el sábado, en la victoria de Francia sobre Paraguay, burlándose de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés. Francia avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos el jueves.

Consultada sobre la investigación de los fiscales franceses, Amarilla afirmó que no ha sido notificada formalmente de ningún procedimiento judicial y sostuvo que Francia no tenía base para impulsar un caso en su contra.

“A la Federación Francesa le digo que contraten un abogado antes de hablar disparates,” dijo Amarilla en una rueda de prensa el marres.

La fiscalía de París señaló que “los comentarios presuntamente se hicieron debido al origen, etnia, nacionalidad, raza o religión reales o percibidos de la víctima”. Estos delitos se castigaban con hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros (51.000 dólares).

Mbappé calificó a Amarilla como una “mujer despreciable” que era “indigna” de su cargo en el Congreso de Paraguay.

“Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial”, escribió Mbappé en la red social X.

Declaraciones provocadoras previas de Amarilla han desatado controversias políticas en Paraguay. El martes, la senadora amenazó con demandar a Mbappé por sus comentarios sobre ella si no los retiraba. “Claro que fui agraviada y con suficiente motivo como para hacerle una querella a Mbappé... Ahora él tiene que retractarse conmigo", dijo.

Amarilla indicó que lamentaba algunos, no todos, de sus comentarios racistas y que había borrado sus publicaciones.

Sin embargo, exigió una disculpa de Mbappé, acusándolo de violencia de género, y amenazando con emprender acciones legales si no se retractaba de sus comentarios sobre ella.

El lunes por la tarde, el gobierno paraguayo difundió un comunicado en el que condenó las declaraciones de Amarilla.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la Senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, indica el comunicado.

La Federación Francesa de Fútbol condenó el lunes los comentarios de Amarilla como “absolutamente aborrecibles” e “inaceptables”, y agregó que remitirá el asunto a los fiscales.

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FUENTE: AP