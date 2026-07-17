Fiscal federal en Texas revela nuevos detalles sobre muerte de mexicano a manos de agente del ICE

La revelación complica la afirmación previa del gobierno de que el hombre golpeó un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) antes de que los agentes le dispararan.

Un agente del ICE mató a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, el 7 de julio mientras conducía hacia una obra en Houston con tres compañeros de trabajo, uno de los cuales es su hermano. El homicidio desató protestas en la ciudad texana, además de llamados de la familia de Salgado Araujo para que haya transparencia. La familia describió a la víctima como un padre trabajador que estaba muy cerca de obtener estatus legal en Estados Unidos tras vivir en el país durante 35 años.

También este mes, otros dos hombres --en Florida y Maine-- murieron en el marco de las redadas de inmigración del presidente Donald Trump, lo que reavivó el escrutinio sobre las tácticas operativas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Aaron Reitz, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, señaló el jueves que los agentes del ICE estaban en busca de dos hombres guatemaltecos que podrían ser objeto de deportación. Indicó que los hombres que buscaban conducían una camioneta similar a la que manejaba Salgado Araujo cuando fue asesinado. En un comunicado anterior difundido el día en que Salgado Araujo fue asesinado, el DHS afirmó que él era el objetivo de una operación de control migratorio y que vivía en el país sin autorización.

Reitz también manifestó que los agentes creían que Salgado Araujo y los pasajeros de su vehículo coincidían con la descripción de los hombres guatemaltecos que buscaban.

Cuatro agentes que conducían dos vehículos policiales distintos intentaron detener la camioneta de Salgado Araujo usando sus luces, según Reitz. Salgado Araujo entonces dio un giro en U y cruzó la separación central para evadir la detención, agregó.

Más tarde esa mañana, los agentes volvieron a encontrarse con la camioneta de Salgado Araujo y por segunda vez intentaron detenerlo, esta vez rodeando el vehículo, indicó Reitz. Dos de los cuatro agentes se bajaron de sus autos y le dijeron a Salgado Araujo que pusiera la marcha del vehículo en Parking. Uno de los agentes estaba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado Araujo intentó dar marcha atrás y luego avanzar de nuevo, explicó Reitz.

Un comunicado anterior del DHS acusaba a Salgado Araujo de usar su vehículo en un arma. La agencia sostuvo que Salgado Araujo embistió un vehículo policial con su camioneta y que un agente le disparó en defensa propia. Sin embargo, el comunicado más reciente de la fiscalía federal no menciona ninguna colisión entre la camioneta de Salgado Araujo y un vehículo policial. Tampoco afirma explícitamente que el agente temiera por su vida. No se han reportado lesiones entre los agentes involucrados.

El comunicado más reciente no identificó al agente que mató a Salgado Araujo, ni precisó si el agente que disparó era la misma persona que estaba al lado de la camioneta o parcialmente dentro de ella.

Reitz también indicó en el comunicado que los agentes “vieron a simple vista varias bolsas pequeñas con una sustancia blanca, similar al cristal, dentro de la camioneta”, y que el FBI posteriormente ejecutó una orden de registro para investigar posibles sustancias ilícitas. El hermano de Salgado Araujo, que estaba en la camioneta cuando ocurrió el tiroteo, ha permanecido bajo custodia del ICE desde el incidente. Su abogado afirmó que la sustancia blanca era una mezcla de electrolitos que los hombres usan para mantenerse hidratados mientras trabajan bajo el extenuante calor de Texas.

Han surgido pocas fotos o videos en redes sociales sobre el tiroteo en Houston, a diferencia de otras muertes en las que han estado involucrados agentes federales de inmigración. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP