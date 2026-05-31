Filis remontan 4-3 ante los Dodgers con jonrón de Edmundo Sosa en la 8ª

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El lanzador de los Filis de Filadelfia, Jhoan Durán, lanza hacia el plato durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 30 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Bryce Harper añadió un sencillo impulsor en la octava, mientras los Filis anotaron las tres carreras contra el zurdo Tanner Scott con dos outs.

Alec Bohm conectó un jonrón, mientras el peruano Jesús Luzardo permitió dos carreras en 5 1/3 entradas; Orion Kerkering (3-0) se llevó la victoria tras permitir una carrera en una entrada de labor, y el dominicano Jhoan Duran lanzó la novena para su 12º salvamento.

Alex Call, el dominicano Santiago Espinal y Mookie Betts impulsaron carreras por los Dodgers. Perdieron apenas por tercera vez en sus últimos 16 juegos.

Roki Sasaki permitió una carrera y tres hits en 5 1/3 entradas, mientras Scott (1-2) fue castigado con tres carreras y tres hits en su entrada de trabajo.

Los Dodgers empataron 1-1 en la segunda con un sencillo impulsor de Call y volvieron a anotar en la cuarta cuando Call conectó un doble, avanzó a tercera por un error del cubano Adolis García y anotó con un elevado de Espinal.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP