Filis ponen al relevista Caleb Kilian en lista de lesionados por distensión oblicua izquierda

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J.T. Realmuto, izquierda, y Caleb Kilian, de los Filis de Filadelfia, celebran despúes de una victoria sobre los Nacionales de Washington, el martes 4 de agosto de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Kilian, un lanzador derecho, fue adquirido en la fecha límite de cambios procedente de San Francisco junto con el venezolano Luis Arráez. Tiene marca de 4-7 con efectividad de 4,91 con los Filis y los Gigantes esta temporada. Se acreditó la victoria en su última aparición el sábado en Toronto, pero pareció sufrir la lesión en su último lanzamiento.

El mánager interino de los Filis, Dan Mattingly, señaló que la distensión fue moderada, pero no dio un plazo para su regreso.

“Obviamente es un poco decepcionante para nosotros. Perder a cualquiera de nuestro bullpen no es bueno. Así que es decepcionante para nosotros. Decepcionante para él también, creo. Los muchachos no quieren lesionarse y no estar ahí. Pero tenemos que seguir adelante y le tocará jugar al siguiente en turno, y a partir de ahí veremos”.

Kilian había lanzado cuatro veces en seis días desde que se presentó el martes. Es el décimo relevista de los Filis que ingresa a la lista de lesionados esta temporada.

Shugart tiene marca de 2-1 con efectividad de 4,93 en 33 juegos esta temporada con los Filis.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP