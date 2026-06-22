americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Filis llaman a Alan Rangel y reactivan a Kyle Backhus antes de serie ante Nacionales

WASHINGTON (AP) — Los Filis de Filadelfia llamaron de vuelta al derecho mexicano Alan Rangel desde Lehigh Valley de la Triple-A y reincorporaron al zurdo Kyle Backhus desde la lista de lesionados de 15 días el lunes, antes del primer juego de su serie contra los Nacionales de Washington.

ARCHIVO - foto del 5 de agosto del2 025, el pitcher mexicano de los Filis de Filadelfia Alan Rangel en acción. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
ARCHIVO - foto del 5 de agosto del2 025, el pitcher mexicano de los Filis de Filadelfia Alan Rangel en acción. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

Filadelfia envió al derecho Max Lazar a Lehigh Valley y designó al derecho Bryse Wilson para asignación, informó el equipo.

Rangel, quien lanzará varios innings como relevista detrás del zurdo Tim Mayza la noche del lunes, participó en un juego con los Filis en abril. El lanzador de 28 años registra una efectividad de 3,57 en 11 aperturas con los IronPigs esta temporada.

Backhus, de 28 años, tenía marca de 0-0 con una efectividad de 4,66 en 10 juegos (una apertura) antes de ingresar a la lista de lesionados por inflamación en el codo izquierdo el 30 de abril (con efecto retroactivo al 27 de abril).

Lazar, de 27 años, tenía marca de 0-0 con una efectividad de 4,50 en tres apariciones como relevista con los Phillies esta temporada.

Wilson, de 28 años, firmó como agente libre de ligas menores el 12 de diciembre de 2025. Hizo una aparición como relevista con los Filis el 18 de junio y lanzó dos entradas sin permitir carreras.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, en esa ciudad el 9 de octubre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia tras vencer a Iván Cepeda en segunda vuelta electoral

Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia tras vencer a Iván Cepeda en segunda vuelta electoral

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter