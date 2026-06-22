Filis llaman a Alan Rangel y reactivan a Kyle Backhus antes de serie ante Nacionales

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ARCHIVO - foto del 5 de agosto del2 025, el pitcher mexicano de los Filis de Filadelfia Alan Rangel en acción. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

Filadelfia envió al derecho Max Lazar a Lehigh Valley y designó al derecho Bryse Wilson para asignación, informó el equipo.

Rangel, quien lanzará varios innings como relevista detrás del zurdo Tim Mayza la noche del lunes, participó en un juego con los Filis en abril. El lanzador de 28 años registra una efectividad de 3,57 en 11 aperturas con los IronPigs esta temporada.

Backhus, de 28 años, tenía marca de 0-0 con una efectividad de 4,66 en 10 juegos (una apertura) antes de ingresar a la lista de lesionados por inflamación en el codo izquierdo el 30 de abril (con efecto retroactivo al 27 de abril).

Lazar, de 27 años, tenía marca de 0-0 con una efectividad de 4,50 en tres apariciones como relevista con los Phillies esta temporada.

Wilson, de 28 años, firmó como agente libre de ligas menores el 12 de diciembre de 2025. Hizo una aparición como relevista con los Filis el 18 de junio y lanzó dos entradas sin permitir carreras.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP