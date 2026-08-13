Filis conectan 3 jonrones al maizal de "Campo de los Sueños" y vencen 7-1 a Mellizos

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Brandon Marsh, jardinero izquierdo de los Filis de Filadelfia, se prepara para realizar una jugada en el encuentro del "Campo de los Sueños" ante los Mellizos de Minnesota, el jueves 13 de agosto de 2026, en Dyersville, Iowa (AP Foto/Charlie Neibergall) AP

Schwarber envió el tercer lanzamiento del derecho de los Mellizos Taj Bradley (9-5) al maizal que enmarca el pintoresco telón de fondo del singular juego de temporada regular en un entorno rural donde se filmó la película “Field of Dreams” de 1989.

El pelotero, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas y que suma 224 jonrones en apenas cinco años con los Filis, siguió con un batazo de dos carreras en la cuarta entrada. El jardinero derecho Luke Keaschall estuvo a punto de realizar la atrapada por encima de la barda, pero la pelota rebotó en su guante.

Brandon Marsh añadió un jonrón de dos carreras en la séptima para respaldar a Aaron Nola (4-9) en la primera victoria del derecho en 15 aperturas desde el 26 de mayo.

Keaschall, quien recientemente pasó de la segunda base al jardín derecho, conectó un jonrón en la segunda entrada y se embasó tres veces. Los Mellizos se fueron de 5-0 con corredores en posición de anotar.

Nola igualó su máximo número de la temporada con nueve ponches en cinco entradas. Marsh se embasó cuatro veces, el venezolano Luis Arráez pegó tres hits y Bryson Stott impulsó una carrera por los Filis (65-58), quienes se colocaron medio juego por delante de Arizona en la lucha por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Trevor Larnach y Ryan Jeffers conectaron dos hits cada uno por los Mellizos (60-63), que están apenas por debajo del corte del comodín de la Liga Americana y en el tercer lugar de la División Central de la Liga Americana, a 3½ juegos del líder Chicago.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP