Filis blanquean 5-0 a Tigres con un doble de 3 carreras de Realmuto y el buen pitcheo de Wheeler

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J.T. Realmuto de los Filis de Filadelfia celebra tras anotar en la tercera entrada ante los Tigres de Detroit el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Wheeler (10-1) permitió apenas dos hits en su primera apertura desde que criticó la decisión de las Grandes Ligas de excluirlo del Clásico de Mitad de Temporada tras su salida anterior.

Tarik Skubal (5-5) permitió dos carreras con cuatro hits y una base por bolas, mientras ponchaba a cinco en cinco entradas y fracción.

El mánager de los Tigers, A.J. Hinch, reemplazó al ganador en dos ocasiones del premio Cy Young después de que Bryce Harper abrió la sexta entrada con un sencillo dentro del cuadro y puso al venezolano Keider Montero en la lomita. Más tarde, Realmuto vació las bases con un doble y anotó con el sencillo de Bryson Stott, ampliando la ventaja de Filadelfia a 5-0.

Kyle Schwarber conectó un sencillo productor con cuenta llena y dos outs ante Skubal para romper el empate sin carreras en la tercera, y anotó a Realmuto, quien recibió un pelotazo para abrir la entrada.

Wheeler, por su parte, no permitió que Detroit generara mucha ofensiva.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP