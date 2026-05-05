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Filis activan al cerrador Jhoan Duran de la lista de lesionados

FILADELFIA (AP) — Los Filis de Filadelfia activaron la noche del martes al cerrador dominicano Jhoan Duran de la lista de lesionados de 15 días antes de su partido contra los Atléticos.

El lanzador de los Filis de Filadelfia, Jhoan Duran, realiza un lanzamiento durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en San Francisco, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn)
El lanzador de los Filis de Filadelfia, Jhoan Duran, realiza un lanzamiento durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco en San Francisco, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Duran lanzó por última vez el 11 de abril debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. El derecho de 28 años tiene marca de 1-1, con efectividad de 1,35 y cinco salvamentos en 6 2/3 entradas.

Se incorpora a un equipo de los Filis que de pronto atraviesa un repunte tras despedir al mánager Rob Thomson y reemplazarlo por el mánager interino Don Mattingly. Filadelfia llegó al martes tras haber ganado seis de sus últimos siete partidos.

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FUENTE: AP

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