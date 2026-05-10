Filipinas intensifica investigación sobre matanzas durante era Duterte

El exjefe policial Ronald dela Rosa, quien ahora es senador, será citado el lunes, informó el domingo el secretario del Interior, Juanito Victor Remulla Jr.

Los miles de asesinatos, en su mayoría de empobrecidos sospechosos de drogas empobrecidos, ocurrieron cuando Duterte era alcalde de la ciudad sureña de Davao y después de que se convirtió en presidente en 2016. Las muertes durante redadas policiales alarmaron a grupos de derechos humanos y a gobiernos occidentales incluyendo Estados Unidos.

Duterte, de 81 años, fue arrestado en marzo de 2025 y trasladado a Holanda donde enfrenta juicio ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Dela Rosa, exjefe de la policía de la ciudad de Davao a quien Duterte designó para dirigir la fuerza policial nacional, ha sido citado en medio de especulaciones de que enfrentaba un arresto inminente por la CPI.

No ha comparecido en el Senado desde noviembre de 2025, después de que surgieran reportes de que sería arrestado.

Duterte, dela Rosa y otros funcionarios policiales han negado haber autorizado los asesinatos, diciendo que ocurrieron porque los sospechosos dispararon a policías primero. Duterte amenazó abierta y repetidamente con la muerte a sospechosos de drogas mientras estuvo en el cargo.

Una investigación del Congreso en 2024 recomendó presentar cargos penales contra Duterte y funcionarios policiales involucrados en las campañas.

Dela Rosa “nunca ha sido investigado personalmente”, afirmó Remulla. “Todos los oficiales involucrados deben rendir cuentas y, para que quede claro, él fue la punta de lanza de las ejecuciones extrajudiciales, así que empezaremos con él y seguiremos hacia abajo”.

Remulla señaló que la investigación sobre dela Rosa será “el inicio del proceso para encontrar responsabilidades por todo lo que ocurrió en esos años oscuros en los que las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en una política de Estado”.

“Se ha alertado a todos los aeropuertos, puertos marítimos y puntos de salida de Filipinas. Se ha informado a todas las aerolíneas”, expresó Remulla, sin dar más detalles.

Indicó que la investigación filipina es independiente y no está relacionada con la pesquisa de la CPI.

Duterte retiró a Filipinas en 2019 de la CPI, en una medida que, según activistas de derechos humanos, buscaba evadir responsabilidades. Los presuntos delitos por los que la CPI investigó a Duterte ocurrieron antes de que Manila se retirara del tribunal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP