Filial de empresa china anuncia arbitraje contra Panamá, luego de fallo contra concesión portuaria

Grúas cargan un buque en el Puerto de Balboa del Canal de Panamá, administrado por CK Hutchison Holdings, en la Ciudad de Panamá, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

De acuerdo con un comunicado de Panama Ports Company (PPC), el inicio del arbitraje se produce tras “una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas... que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario”.

PPC indicó que está exigiendo, además, una indemnización “amplia” basada en una evaluación de datos financieros “relevantes”, aunque no mencionó alguna cuantía, y que la compañía así como sus inversionistas “continúan reservándose permanentemente todos sus derechos” de actuar para defender sus intereses en el país.

El gobierno panameño no había reaccionado de momento al anuncio de PPC.

El jueves, la Corte Suprema del país dictaminó que la concesión otorgada a la subsidiaria de CK Hutchison Holdings era inconstitucional, en un fallo que impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial y que provocó de inmediato una fuerte reacción de Beijing.

El presidente panameño José Raúl Mulino dijo posteriormente que hasta que se ejecute el fallo de la corte —un período de tiempo que no especificó— la Autoridad Marítima de Panamá trabajará con PPC para asegurar la continuidad de las operaciones en ambos puertos (Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico).

El gobierno de Panamá también anunció que una vez culmine el proceso judicial y sus notificaciones, y la concesión se termine formalmente, una subsidiaria de la empresa danesa de logística A.P. Moller-Maersk operará los puertos en una fase de transición hasta que se pueda licitar y adjudicar una nueva concesión.

En el comunicado PPC llamó al Estado panameño a proporcionar claridad y consultas para resolver el asunto. FUENTE: AP