americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Filial de empresa china anuncia arbitraje contra Panamá, luego de fallo contra concesión portuaria

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La filial de la empresa CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, anunció el martes que comenzó un arbitraje internacional contra el Estado panameño por una supuesta campaña que afectó a la empresa y la concesión de los puertos en ambos extremos del canal interoceánico. La medida tiene lugar días después que la justicia del país centroamericano declaró inconstitucional dicha concesión portuaria.

Grúas cargan un buque en el Puerto de Balboa del Canal de Panamá, administrado por CK Hutchison Holdings, en la Ciudad de Panamá, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Grúas cargan un buque en el Puerto de Balboa del Canal de Panamá, administrado por CK Hutchison Holdings, en la Ciudad de Panamá, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

De acuerdo con un comunicado de Panama Ports Company (PPC), el inicio del arbitraje se produce tras “una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas... que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario”.

PPC indicó que está exigiendo, además, una indemnización “amplia” basada en una evaluación de datos financieros “relevantes”, aunque no mencionó alguna cuantía, y que la compañía así como sus inversionistas “continúan reservándose permanentemente todos sus derechos” de actuar para defender sus intereses en el país.

El gobierno panameño no había reaccionado de momento al anuncio de PPC.

El presidente panameño José Raúl Mulino dijo posteriormente que hasta que se ejecute el fallo de la corte —un período de tiempo que no especificó— la Autoridad Marítima de Panamá trabajará con PPC para asegurar la continuidad de las operaciones en ambos puertos (Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico).

El gobierno de Panamá también anunció que una vez culmine el proceso judicial y sus notificaciones, y la concesión se termine formalmente, una subsidiaria de la empresa danesa de logística A.P. Moller-Maersk operará los puertos en una fase de transición hasta que se pueda licitar y adjudicar una nueva concesión.

En el comunicado PPC llamó al Estado panameño a proporcionar claridad y consultas para resolver el asunto.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter