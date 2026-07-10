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FIFA vende el césped de la final del Mundial, en trozos de 450 dólares

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Incluso la cancha sobre la cual se disputará la final de la Copa del Mundo está a la venta.

Las banderas de Brasil y Noruega se despliegan antes del partido entre ambos países en los octavos de final de la Copa del Mundo, el domingo 5 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Stephen K.H. Moyes)
Las banderas de Brasil y Noruega se despliegan antes del partido entre ambos países en los octavos de final de la Copa del Mundo, el domingo 5 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Stephen K.H. Moyes) AP

La FIFA, acusada de cobrar precios exorbitantes por las entradas para el torneo de este año en Estados Unidos, México y Canadá, está vendiendo el césped que se utilizará para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a 450 dólares por pieza.

La tienda de la FIFA indica que cada segmento de césped mide 17,5 por 17,5 por 17,5, aunque no especifica si esa cifra corresponde a pulgadas, centímetros o milímetros. El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban detalles sobre las dimensiones.

“Sea dueño de una auténtica pieza de la historia del fútbol con un fragmento genuino del campo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, preservado permanentemente en acrílico de primera calidad con un recuerdo USB”, señala la tienda electrónica de la FIFA. “Cada pieza contiene un fragmento original de la icónica superficie de juego de la final, lo que la convierte en un objeto de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”.

La FIFA afirmó que “el USB de acrílico incluye una película de autenticidad, además de ofrecer una pieza de exhibición elegante y contemporánea. Presentado en una caja premium con bisagra y llamativos detalles UV puntuales, este artículo exclusivo está diseñado tanto para coleccionistas como para aficionados y entusiastas del fútbol”.

La FIFA está poniendo el césped a disposición para enviarlo únicamente a direcciones en Estados Unidos y Europa.

“Los pedidos no se enviarán sino hasta después de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, advierte el órgano rector del fútbol mundial.

Jugadores y entrenadores han criticado la calidad del campo en el MetLife, que por lo general utiliza una superficie artificial para los partidos de la NFL de los Giants de Nueva York.

La FIFA vende entradas regulares para la final por hasta 32.970 dólares y pide 34.500 y 32.500 dólares por entradas de hospitalidad que incluyen comida y bebidas.

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Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí

FUENTE: AP

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