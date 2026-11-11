FIFA publica evaluación de candidatos para albergar Mundiales femeninos de 2031 y 2035

Un individuo camina frente al logo de la FIFA en la sede del ente rector, el jueves 15 de octubre de 2026, en Zúrich. (Claudio Thoma/Keystone vía AP) AP

Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica presentaron la única candidatura para el torneo de 2031, cuando el grupo de participantes se ampliará de 32 a 48 selecciones. La candidatura conjunta para la edición de 2035 incluye a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Los informes de evaluación de la FIFA publicados el miércoles determinaron que ambas candidaturas cumplieron los requisitos mínimos antes de la votación en el Congreso Extraordinario de la FIFA, previsto para el 23 de noviembre.

El informe recalcó que la candidatura de 2031 tiene una base sólida después de que Estados Unidos fue coanfitrión del Mundial masculino junto con México y Canadá, así como del Mundial de Clubes en 2025.

Se espera que el torneo femenino de 2031 atraiga a 4,5 millones de aficionados.

La candidatura de 2031 incluyó 20 estadios propuestos como sedes en los cuatro países: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, uno en Jamaica y otro en Costa Rica. Un estadio incluido en la propuesta, el nuevo RFK Stadium en Washington, D.C., aún no se ha construido, pero por lo demás la candidatura incluyó recintos ya existentes.

Los cuatro estadios considerados para la final fueron el Mercedes Benz Stadium en Atlanta, el AT&T Stadium a las afueras de Dallas, el SoFi Stadium en Los Ángeles y el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

Siete de los estadios propuestos en Estados Unidos tienen canchas artificiales, al igual que uno en México, por lo que tendrían que acondicionarse con césped natural para los partidos. En el Mundial masculino de este verano, varios estadios, incluido el Lumen Field en Seattle, instalaron canchas temporales de césped.

La FIFA señaló que agencias del gobierno de Estados Unidos enviaron cartas de apoyo en las que se comprometieron a cumplir requisitos relacionados con inmigración, visados, permisos de trabajo y seguridad.

“En consecuencia, aunque ciertos compromisos requieren una mayor interacción, existe una base sólida para confiar en que el diálogo y la colaboración continuos con las agencias gubernamentales pertinentes deberían respaldar la organización y la realización exitosas del torneo, si la candidatura resulta elegida”, manifestó la FIFA.

Para la candidatura de 2035, los países anfitriones eligieron el lema “All Together”.

“La candidatura se apoya en el compromiso compartido de las cuatro federaciones miembro y en su experiencia (tanto actual como próxima) en la organización de grandes eventos deportivos internacionales, incluida la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022 y la Eurocopa de la UEFA 2028”.

Se propusieron 15 ciudades sede y 19 estadios para el torneo en las cuatro naciones, incluidos 14 en Inglaterra, dos en Irlanda, uno en Escocia y dos en Gales. La final se disputaría en el estadio de Wembley, en Londres.

La FIFA también anunció el miércoles el proceso del sorteo para el Mundial femenino del próximo año en Brasil, que se realizará el 11 de diciembre en Río de Janeiro.

Habrá cuatro bombos de ocho equipos, y los cuatro primeros en el ranking quedarán separados hasta las fases finales si terminan en la cima de sus grupos. Los cuatro primeros se basarán en el ranking que se publicará el 7 de diciembre, pero actualmente la campeona defensora España ocupa el primer sitio, seguida por Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.

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FUENTE: AP