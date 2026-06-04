FIFA prohíbe a los aficionados llevar botellas de agua rellenables a estadios del Mundial

Una vista general del Estadio Arrowhead mientras es renombrado como Estadio de Kansas City, el lunes 11 de mayo de 2026, de cara a los partidos de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

La actualización del “Código de Conducta del Estadio” fue criticada el jueves por un grupo de aficionados ingleses, el cual sostuvo que la FIFA había dado garantías de que permitiría llevar botellas de plástico vacías para llenarlas con agua disponible gratuitamente en un torneo en el que se espera que el calor y el clima extremo sean un factor.

“Naturalmente, la idea inmediata de los seguidores es que esto es simplemente el último intento de sacar dinero”, manifestó en un comunicado el grupo de aficionados Free Lions .

El agua, los refrescos y los jugos que se venden en los estadios del Mundial serán suministrados exclusivamente por Coca-Cola, patrocinador de la FIFA desde hace mucho tiempo, a partir del próximo jueves cuando el torneo comience.

Andrew Giuliani, director general del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de este año, dijo que continúan las conversaciones con la FIFA sobre la decisión.

“Ciertamente entendiendo que si los aficionados portan botellas y si algo está congelado ahí, pueden arrojarlas, utilizarlas como un arma”, dijo Giuliani a un grupo de reporteros el jueves en un evento con motivo de inicio del Mundial en Miami. “Eso es algo que, francamente, todavía estamos discutiendo con la FIFA. Ellos hicieron su anuncio ayer, así que no quiero comentarlo todavía”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también estuvo en el evento en Miami Beach el jueves por la noche, pero no respondió preguntas de los reporteros.

Giuliani añadió que hay un equilibrio entre prepararse para las altas temperaturas y vigilar los riesgos de seguridad.

“Entendiendo que estos partidos van a ser muy calurosos. Queremos asegurarnos de que los aficionados tengan acceso al agua, para que puedan estar hidratados”, dijo. “También queremos asegurarnos de que todos estén seguros y de que la gente no pueda llevar un arma ahí. Así que esas conversaciones todavía continúan”.

Las normas de estadios de la FIFA habían indicado que los aficionados podían ingresar con una botella transparente y reutilizable de hasta un litro, o 33,8 onzas, de capacidad.

“Para evitar cualquier duda, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio”, señala el documento más reciente, fechado el martes.

“En todas nuestras conversaciones, la disponibilidad de agua gratuita en los estadios fue un punto clave y la FIFA nos aseguró que así sería”, señaló el grupo de aficionados ingleses.

En un comunicado emitido el jueves, el organismo rector del fútbol mundial indicó que la decisión de prohibir las botellas —que podrían ser arrojadas— fue “para prevenir riesgos y lesiones a jugadores y asistentes”.

“La FIFA está comprometida con proteger la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal”, señaló.

Agregó que algunos de los 16 estadios ya habían prohibido que los aficionados ingresaran botellas de agua, por lo que la política se aplicará en todos.

Con temperaturas de 32 Celsius y superiores previstas en muchas de las ciudades de Estados Unidos, México y Canadá que albergarán los 104 partidos, la FIFA indicó que la “mitigación del calor” para los aficionados que se acerquen a los estadios incluirá “estaciones de nebulización, ventiladores, estaciones de hidratación, carpas de enfriamiento y más”.

“Dentro del perímetro del estadio, los precios de las botellas de agua para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantendrán consistentes con los de otros eventos celebrados en cada estadio”, indicó el organismo.

La FIFA ha reaccionado al calor previsto en algunos estadios al aire libre imponiendo pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo en todos los partidos. Algunos críticos han dicho que dividir de hecho todos los partidos en cuatro cuartos buscaba crear más pausas para que las cadenas de televisión vendan publicidad.

“Con todo el esfuerzo que están haciendo con las ‘pausas de hidratación’ para los jugadores, éste es un cambio extraño y tardío”, manifestó Free Lions sobre la prohibición de botellas de agua.

___

La periodista deportiva de AP Alanis Thames en Miami Beach, Florida, contribuyó a este informe.

___

Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/fifa -world -cup

FUENTE: AP