americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

FIFA elogia a árbitro brasileño del Mundial que Trump tachó de "sospechoso" por roja a Balogun

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — La FIFA defendió la reputación del árbitro Raphael Claus en una inusual respuesta a comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó su integridad por expulsar a Folarin Balogun en el Mundial.

Trump sugirió en la Casa Blanca el lunes, sin dar más detalles, que el brasileño de 46 años era “un poco sospechoso si revisas su pasado”.

Claus le mostró la tarjeta roja a Balogun contra Bosnia-Herzegovina la semana pasada, lo que desató una furia que llevó a Trump a intervenir ante la FIFA para garantizar que el delantero de Estados Unidos pudiera jugar contra Bélgica el lunes por la noche.

La FIFA elogió a Claus, que está en su segundo Mundial, en un comunicado publicado antes de la derrota 4-1 de Estados Unidos que envió a Bélgica a los cuartos de final.

“A lo largo de su carrera, ha demostrado de manera constante los más altos estándares de profesionalismo e integridad”, dijo la FIFA. Calificó a Claus como “uno de los principales árbitros profesionales del mundo y un miembro valioso” de su equipo de oficiales de partido del Mundial.

La FIFA no emitió ningún comunicado similar de respaldo público al árbitro somalí Omar Artan, a quien las autoridades de Estados Unidos le negaron la entrada al país el mes pasado antes del torneo.

Al igual que Artan, Claus abitró la final de una competición de primer nivel en su continente de origen antes de ser elegido entre los 52 árbitros por la FIFA para este Mundial.

Claus arbitró la victoria 4-0 de España sobre Arabia Saudí en la fase de grupos y dirigió el triunfo 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia en la ronda de 32. Balogun fue el primer jugador al que Claus expulsó en cuatro partidos mundialistas a lo largo de su carrera.

“Es un árbitro experimentado y muy respetado, y mantenemos plena confianza en él como un oficial de partido de confianza”, dijo Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.

Los comentarios de Trump podrían haber estado vinculados a una investigación por amaño de partidos realizada por el Senado de Brasil en 2024. Los legisladores examinaron cómo se asignaba a los árbitros a los partidos, pero no acusaron a Claus de irregularidades.

La Confederación Brasileña de Fútbol indicó el lunes: “No hay nada en su historial que ponga en duda su integridad o que sustente alguna sospecha de conducta indebida”.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: Abajo la dictadura

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: "Abajo la dictadura"

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

El presidente estadounidense Donald Trump se pronuncia sobre el Mundial de fútbol durante una actividad en Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que la roja del árbitro del Mundial fue 'horrible', pero dejó el fallo a FIFA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter