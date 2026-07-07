FIFA elogia a árbitro brasileño del Mundial que Trump tachó de "sospechoso" por roja a Balogun

Trump sugirió en la Casa Blanca el lunes, sin dar más detalles, que el brasileño de 46 años era “un poco sospechoso si revisas su pasado”.

Claus le mostró la tarjeta roja a Balogun contra Bosnia-Herzegovina la semana pasada, lo que desató una furia que llevó a Trump a intervenir ante la FIFA para garantizar que el delantero de Estados Unidos pudiera jugar contra Bélgica el lunes por la noche.

La FIFA elogió a Claus, que está en su segundo Mundial, en un comunicado publicado antes de la derrota 4-1 de Estados Unidos que envió a Bélgica a los cuartos de final.

“A lo largo de su carrera, ha demostrado de manera constante los más altos estándares de profesionalismo e integridad”, dijo la FIFA. Calificó a Claus como “uno de los principales árbitros profesionales del mundo y un miembro valioso” de su equipo de oficiales de partido del Mundial.

La FIFA no emitió ningún comunicado similar de respaldo público al árbitro somalí Omar Artan, a quien las autoridades de Estados Unidos le negaron la entrada al país el mes pasado antes del torneo.

Al igual que Artan, Claus abitró la final de una competición de primer nivel en su continente de origen antes de ser elegido entre los 52 árbitros por la FIFA para este Mundial.

Claus arbitró la victoria 4-0 de España sobre Arabia Saudí en la fase de grupos y dirigió el triunfo 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia en la ronda de 32. Balogun fue el primer jugador al que Claus expulsó en cuatro partidos mundialistas a lo largo de su carrera.

“Es un árbitro experimentado y muy respetado, y mantenemos plena confianza en él como un oficial de partido de confianza”, dijo Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.

Los comentarios de Trump podrían haber estado vinculados a una investigación por amaño de partidos realizada por el Senado de Brasil en 2024. Los legisladores examinaron cómo se asignaba a los árbitros a los partidos, pero no acusaron a Claus de irregularidades.

La Confederación Brasileña de Fútbol indicó el lunes: “No hay nada en su historial que ponga en duda su integridad o que sustente alguna sospecha de conducta indebida”.

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FUENTE: AP