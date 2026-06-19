Fiesta del Bote del Dragón une la China moderna con tradiciones de hace más de 2.000 años

Competidores participan en la carrera de Botes de Dragón de Aberdeen para celebrar la Fiesta del Bote del Dragón, en Hong Kong, el 19 de junio de 2026. (AP Foto/Chan Long Hei) AP

La fiesta, que tiene más de 2.000 años de antigüedad, es conocida por sus eventos deportivos, pero sus orígenes están arraigados en la historia china y en antiguas creencias sobre la salud, la protección y la armonía con la naturaleza.

“La Fiesta del Bote del Dragón es probablemente la más rica y diversa de todos los festivales tradicionales chinos", señaló Liu Xiaofeng, profesor de historia de la Universidad de Tsinghua. "En las distintas regiones, la gente desarrolló una gran variedad de tradiciones basadas en ideas vinculadas al solsticio de verano y al equilibrio del yin y el yang”.

El festival se asocia ampliamente con el antiguo poeta Qu Yuan, quien, según la leyenda, se ahogó hace más de 2.000 años. La tradición de las carreras de botes del dragón nació del relato de que la gente salió en botes a buscar al poeta y arrojó arroz al río para que los peces no se comieran su cuerpo.

En Beijing, los tres días de carreras incluyen competencias masculinas, femeninas y mixtas de 100, 200 y 500 metros (yardas). Equipos de Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi y Guangdong competirán durante todo el fin de semana festivo.

Guiadas por el estruendoso ritmo de sus tamborileros, las tripulaciones hundían sus remos en el agua al unísono, y cada bote avanzaba hacia la meta mientras los espectadores los alentaban.

Otros vieron las carreras en casa mientras disfrutaban con sus familias de un dulce tradicional de arroz glutinoso llamado “zongzi”.

En Beijing, las celebraciones continuarán hasta el 21 de junio en el Gran Canal de la capital.

“La competencia ayudó a fortalecer nuestro espíritu de equipo", manifestó Li Maoshan, que participaba en las pruebas del viernes. "También nos dio la oportunidad de demostrar el espíritu de perseverancia y trabajo duro”.

En Hong Kong, los participantes lucieron disfraces que incluían una versión caricaturesca de la deidad taoísta china Ne Zha.

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El productor de video de The Associated Press Liu Zheng en Beijing y el periodista Kanis Leung en Hong Kong contribuyeron a este despacho.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP