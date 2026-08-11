Ferry naufraga en el lago Kariba de Zimbabue: al menos 15 muertos y 27 desaparecidos

La agencia indicó que 77 personas fueron rescatadas y trasladadas a una isla del lago.

Pero el comunicado de la Unidad de Protección Civil de Zimbabue añadió que, a través de la venta verificada de boletos, sólo podía confirmar que había 114 pasajeros adultos a bordo, además de cinco miembros de la tripulación. También podría haber habido un número desconocido de niños por debajo de la edad para la emisión de boletos que iban a bordo y no fueron contabilizados, señaló.

Mutsa Murombedzi, una legisladora local, publicó un video de lo que afirmó que eran personas en la orilla despidiendo lo que parecía ser el envejecido ferry al inicio de su trayecto. Explicó que las comunidades rurales usan la embarcación para desplazarse por el lago hasta la ciudad de Kariba.

Según el video, algunas personas que estaban en la orilla también se mostraban preocupadas de que el ferry no resistiera las fuertes olas del lago.

La policía de Zimbabue informó que estaba en marcha una operación de rescate, pero no dio más detalles.

La radiodifusora estatal zimbabuense ZBC publicó un video de lanchas rápidas dirigiéndose hacia lo que parecía ser una embarcación volcada en el lago, mientras un helicóptero se mantenía suspendido sobre la zona.

El lago Kariba, en el sur de África, forma parte de la frontera entre Zimbabue y la vecina Zambia.

Es el lago artificial más grande del mundo por volumen y fue creado a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 mediante la construcción de una presa para bloquear el río Zambeze, lo que hizo que un valle se fuera llenando lentamente de agua hasta formar un enorme lago que ahora supera los 200 kilómetros (124 millas) de largo y alcanza hasta 40 kilómetros (25 millas) de ancho en algunos puntos.

Zimbabue y Zambia comparten el lago, y la frontera oficial entre ambos se encuentra en su parte central.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP