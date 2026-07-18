Ferrari se apresura a reparar el auto de Hamilton para clasificación del GP de Bélgica tras choque

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El británico Lewis Hamilton, centro, piloto de Ferrari, posa para una foto mientras camina en el paddock de cara al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en el circuito de Spa-Francorchamps, el sábado 18 de julio de 2026, en Bélgica. (AP Foto/Omar Havana) AP El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, celebra después de la clasificación con la pole position para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en el circuito de Spa-Francorchamps, el sábado 18 de julio de 2026, en Bélgica. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Hamilton se abrió demasiado, pasó por una trampa de grava y rozó la barrera con la rueda trasera derecha, lo que destrozó la suspensión y causó otros daños en la parte trasera del auto.

“He destrozado el auto, amigo, lo siento”, Hamilton le dijo al equipo por la radio.

El piloto británico se quedó viendo el final de la tercera sesión de entrenamientos desde detrás de un muro, mientras el resto del pelotón se dirigía a los boxes antes de la clasificación.

El campeón defensor Lando Norris tiene una penalización de 10 puestos en la parrilla, mientras que también hay sanciones para Isack Hadjar, de Red Bull, y para los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll.

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FUENTE: AP