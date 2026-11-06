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Ferrari dice a Hamilton y Leclerc que se 'respeten' tras incidente en México

SAO PAULO (AP) — El jefe del equipo Ferrari, Fréd Vasseur, les ha dicho a Lewis Hamilton y Charles Leclerc que se respeten mutuamente tras el incidente que tuvieron en carrera en México el fin de semana pasado.

El director de la escudería Ferrari, Frederic Vasseur, llega para la primera práctica libre previa a la carrera de autos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos en Sao Paulo, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
El director de la escudería Ferrari, Frederic Vasseur, llega para la primera práctica libre previa a la carrera de autos del Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos en Sao Paulo, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini) AP

Vasseur manifestó el viernes en el Gran Premio de Sao Paulo que el casi choque entre ambos, que le costó a Ferrari un 1-2 en México, “está tomando proporciones enormes”, pero añadió: “No hubo contacto entre los dos autos y no siempre es así con dos compañeros de equipo”.

El director de Ferrari señaló que él y los pilotos hablaron el jueves por la noche en Sao Paulo después de que Leclerc llegara tras el nacimiento de una hija en Europa. Vasseur indicó que no dará detalles sobre la conversación.

“Fue bueno hablar y aclarar mi postura y sus posturas”, comentó Vasseur. “Ahora pasamos página y estamos enfocados en la próxima carrera”.

El incidente en la primera vuelta del Gran Premio de la Ciudad de México comenzó cuando Leclerc, que partía desde la pole, peleó rueda a rueda con Hamilton por fuera en la curva 4. Ambos se salieron de la pista; Hamilton perdió una posición ante Max Verstappen, de Red Bull, y Leclerc cortó por el césped y tomó el liderato.

Verstappen finalmente ganó, Hamilton fue segundo y Leclerc terminó cuarto tras recibir una penalización de cinco segundos. Kimi Antonelli, de Mercedes, que terminó tercero, aseguró el título de F1.

“Desde luego no fue una buena maniobra porque cuando tienes un 1-2 esperas terminar en un 1-2, y eso no ocurrió”, expresó Vasseur. “El mensaje sigue siendo el mismo: necesitan respetarse mutuamente. Son dos competidores, con espíritu de lucha, pero necesitan tenerse respeto”.

Hamilton les dijo a los periodistas el jueves que seguía “frustrado” con la situación en México.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo en la misma conferencia de prensa que empatizaba con su colega de Ferrari; durante años hubo situaciones similares entre Hamilton y su entonces compañero de equipo Nico Rosberg.

“Fred no necesita ningún consejo de mi parte, pero es como un déjà vu”, afirmó Wolff. “Me han hecho exactamente las mismas preguntas durante cuántos años... 2013, 2014, 2015 y 2016. Eso fue, y luego Nico lo dejó. Cuatro años, exactamente la misma situación.

“Cuando hubo un accidente (entre Hamilton y Rosberg), se entendió que ese era el límite y que no iba a continuar así. Por eso quizá necesitó escalar hasta ese punto, porque todo se trata del respeto al equipo”.

Hamilton era tercero en el campeonato con 259 puntos y Leclerc era quinto con 245. Ferrari era segundo en el campeonato de constructores, muy por detrás del líder Mercedes.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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