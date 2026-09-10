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Ferran Torres hace historia en el PSG con triplete en su debut en la Liga de Campeones

PARÍS (AP) — Recién llegado al Paris Saint-Germain, Ferran Torres ya está batiendo récords.

El delantero del Paris Saint-Germain, Ferran Torres (izquierda), disputa el balón con el mediocampista del Slovan Bratislava, Peter Pokorny, durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Slovan Bratislava en París, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
El delantero del Paris Saint-Germain, Ferran Torres (izquierda), disputa el balón con el mediocampista del Slovan Bratislava, Peter Pokorny, durante el partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y el Slovan Bratislava en París, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Foto AP/Thibault Camus) AP

Torres, el héroe de España en la final del Mundial, anotó el miércoles por la noche un triplete en la goleada 6-1 del PSG sobre el Slovan Bratislava en la Liga de Campeones.

Es el primer jugador en la historia del club en marcar tres goles en su primer partido de la Liga de Campeones.

Torres también es el primer futbolista en anotar en su debut en la Liga de Campeones con el PSG desde Neymar y Kylian Mbappé contra el Celtic el 12 de septiembre de 2017.

El PSG, vigente campeón, reforzó su ataque repleto de estrellas al fichar a Torres procedente del Barcelona con un contrato de cinco años este verano.

El delantero de 26 años marcó el gol del triunfo de España durante la prórroga de la final del Mundial contra Argentina en julio. Fue su único tanto del torneo y comentó que lo habían “marcado 47 millones de personas”, en referencia a la población de España.

Más un atacante con libertad de movimientos que un goleador prolífico, sumó 65 goles en 207 partidos con el Barcelona, incluidos 21 —su mejor registro— en todas las competiciones la temporada pasada.

Torres jugó brevemente junto al delantero del PSG Ousmane Dembélé cuando la estrella francesa estaba en el Barça. Dembélé anotó los primeros goles del PSG en la nueva campaña de la Liga de Campeones contra el Slovan Bratislava y además le dio una asistencia a Torres en cada tiempo.

Torres parece haberse adaptado rápidamente en París. Es apenas el segundo jugador en la historia del PSG en marcar al menos cinco goles en sus primeros cuatro partidos en todas las competiciones, después de Zlatan Ibrahimovic.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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