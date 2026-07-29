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Fernando Tatis Jr. batea de 5-5 y Padres superan 8-7 a Rockies con elevado de Bogaerts en la 9na

SAN DIEGO (AP) — Fernando Tatis Jr. se fue de 5-5 con dos carreras impulsadas en el primer juego de cinco hits de su carrera, y los Padres de San Diego superaron el martes 8-7 a los Rockies de Colorado.

El dominicano Fernando Tatis, de los Padres de San Diego, cae durante un turno al bate el martes 28 de julio de 2026 en el juego ante los Rockies de Colorado (AP Foto/Gregory Bull)
El dominicano Fernando Tatis, de los Padres de San Diego, cae durante un turno al bate el martes 28 de julio de 2026 en el juego ante los Rockies de Colorado (AP Foto/Gregory Bull) AP

Un elevado de sacrificio de Xander Bogaerts en la parte baja de la novena entrada le dio a San Diego la victoria.

El dominicano Tatis se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas con cinco sencillos en un juego esta temporada y el primer jugador de los Padres en lograrlo desde el mexicano Adrián González el 11 de agosto de 2009.

Otro dominicano, Manny Machado, conectó tres hits por los Padres, incluido un sencillo en la octava entrada que fue mal jugado por el jardinero derecho Jake McCarthy para un error — lo que permitió que Jake Cronenworth anotara la carrera del empate.

San Diego llenó las bases contra Jimmy Herget (0-4) sin outs en la novena, tras el sencillo de Jackson Merrill y dos bases por bolas. Merrill anotó con el elevado de Bogaerts al jardín central, lo que les dio a los Padres (54-53) su cuarta victoria consecutiva.

Mason Miller (3-1) ponchó a los tres bateadores en la parte alta de la novena para preservar el empate 7-7.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, fue expulsado en la cuarta entrada tras discutir con el umpire principal Jeremie Rehak, quien no le concedió a Bogaerts una revisión en el sistema automatizado de bolas y strikes.

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