Fernando Mendoza se sumerge en videos tras derrota de Raiders en debut de pretemporada

Fernando Mendoza, quarterback de los Raiders de Las Vegas, observa desde la banca durante la segunda mitad del partido de pretemporada de la NFL contra los Cardinals de Arizona, el jueves 13 de agosto de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/David Becker) AP

El quarterback novato de los Raiders decidió quedarse en casa y ver el video del partido.

“No tengo realmente nada más que hacer esta noche”, comentó Mendoza.

Fue crítico con su actuación en la derrota de Las Vegas por 27-14 ante los Cardinals de Arizona. Mendoza completó 10 de 16 pases para 97 yardas y un envío de touchdown a Jack Bech. Jugó cuatro series ofensivas.

Los planes de Mendoza después del partido subrayaron lo aplicado que ha sido desde que los Raiders lo seleccionaron en la primera posición global del draft de la NFL.

El entrenador Klint Kubiak señaló que, como la tecnología permite que todos los jugadores evalúen de inmediato sus actuaciones, Mendoza probablemente no fue el único que recurrió al iPad. Kubiak indicó que no le preocupaba una sobrecarga de información, incluso tratándose de un quarterback joven.

“A nuestros quarterbacks se les exige manejar mucha información y procesarla toda”, dijo Kubiak el viernes. “Así que creo que los presionas mentalmente y ves cuánto puede contener su cabeza. Y él, Aidan (O’Connell), Jacob (Clark) y Kirk (Cousins), esos muchachos, pueden cargar con mucha información”.

Cousins sigue siendo el quarterback titular, y Kubiak dijo después del partido que dependía de él mismo perder el puesto. Pero Kubiak no descartó darle a Mendoza más repeticiones con el primer equipo en el campamento de entrenamiento. Mendoza ha tenido apenas una práctica en la que dirigió a la ofensiva titular, y eso fue porque Cousins y el ala defensiva Maxx Crosby fueron apartados brevemente de los ejercicios del equipo debido a un altercado.

Los Raiders practican contra los Texans en Houston el martes y juegan contra ellos dos noches después. Las Vegas cierra su calendario de pretemporada el 27 de agosto en casa contra el antiguo rival del Área de la Bahía, San Francisco.

“Vamos a armar un plan esta semana, y es algo de lo que estamos hablando como cuerpo técnico ahora mismo”, explicó Kubiak. “Pero, en realidad, ya sea Aidan O’Connell, Kirk o Fernando, yo diría que los tres merecen repeticiones con el primer equipo”.

Cousins ha mantenido el primer puesto gracias a su juego consistente en las prácticas, algo que se trasladó al partido contra Arizona. Jugó la primera serie ofensiva, completando 5 de 6 pases para 50 yardas y un touchdown a Michael Mayer.

Su competencia con Mendoza ha estado lejos de ser conflictiva, y Cousins prestará atención si el joven de ascendencia cubana tiene alguna duda y le pregunta.

“No lo aparto y le digo: ‘Oye, ven aquí por mi sabiduría’”, manifestó Cousins. “Creo que es un jugador y una persona bastante inteligente y madura, y si acaso, no quiero estorbarle. Creo que sabe lo que está haciendo y tiene buenas sensaciones, y no quiero sobrecargarlo.

“Si siento que puedo ofrecerle un pequeño consejo rápido aquí o allá, lo haré. Él hace muy buenas preguntas, así que muchas veces simplemente pregunta. También hay momentos en los que digo: ‘Oye, no hace falta decir nada. Ve y haz lo tuyo, tú puedes’. Le espera mucho buen fútbol americano por delante”.

Otros compañeros de Mendoza también han tomado nota de la ética de trabajo del joven.

“Está en el edificio, estudiando hasta tarde por la noche y cosas así”, dijo el receptor novato Malik Benson. “Así que cuando sale aquí, simplemente se suelta porque ha sido mucho trabajo”.

Los Raiders tienen una batalla en la línea

La única posición de la línea ofensiva que actualmente está en disputa es la de guardia derecho, que se disputan Jackson Powers-Johnson y Caleb Rogers.

Powers-Johnson fue titular contra los Cardinals.

“Me ha complacido mucho cómo están jugando ambos”, afirmó Kubiak. “Se están haciendo mejores el uno al otro. Nos están poniendo difíciles las decisiones, pero también significa que seguimos construyendo variantes sólidas”.

El novato Trey Zuhn III, seleccionado en la tercera ronda y procedente de Texas A&M, ha estado practicando en múltiples posiciones de la línea ofensiva y fue el tackle derecho del segundo equipo contra Arizona.

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FUENTE: AP