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Fermín López marca dos goles con Barcelona en la victoria 2-1 sobre Atlético de Madrid

El centrocampista del Barcelona Fermín López volvió a aparecer en un partido grande y ayudó al líder de la liga española a remontar para ganar 2-1 en el campo del Atlético de Madrid el domingo.

Fermín López, del Barcelona, celebra después de marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de La Liga de España frente al Altético de Madrid, el domingo 8 de noviembre, en Barcelona, España. (AP Foto/Jose Breton)
Fermín López, del Barcelona, celebra después de marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de La Liga de España frente al Altético de Madrid, el domingo 8 de noviembre, en Barcelona, España. (AP Foto/Jose Breton) AP

Los partidos de la liga española estuvieron marcados por homenajes al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, quien murió tras un partido de segunda división el lunes.

El Fermín, de 23 años, destacó en un duelo entre el mejor ataque y la mejor defensa de La Liga.

El Atlético, que había encajado apenas ocho goles antes del encuentro, dominó al inicio y se adelantó con un tanto de Giuliano Simeone. Al Barcelona le costó encontrar la manera de superar la poblada defensa rojiblanca hasta que Fermín igualó con un preciso disparo con efecto de zurda antes del descanso.

Completó la remontada en el minuto 66 después de que Lamine Yamal lo asistiera dentro del área, a la espalda de la defensa.

La victoria mantuvo al Barcelona en lo más alto, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Atlético es tercero, a cinco puntos del Barcelona.

Antes, el árbitro César Soto Grado detuvo el partido de La Liga del Real Betis en Elche en el minuto nueve para que aficionados, jugadores, personal de los equipos y oficiales rindieran homenaje a De Miguel, quien murió tras una colisión en el campo durante el partido del Tenerife el lunes.

Hubo homenajes similares en el minuto nueve de todos los partidos de la liga española este fin de semana —De Miguel llevaba el número 9—, mientras que su muerte también fue lamentada en tributos previos al inicio de los encuentros.

Goles tardíos de Rodrigo Riquelme y Marc Bartra le dieron al Betis una victoria 2-0 para afianzar el cuarto puesto.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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