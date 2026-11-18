ARCHIVO - Felix Auger-Aliassime devuelve ante Karen Khachanov en el Abierto de China, el 30 de septiembre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Achmad Ibrahim) AP

Disfrutar del aire fresco de la montaña y conectar con la naturaleza junto a su esposa fue “refrescante para la mente y el cuerpo”, indicó.

La mente, porque el canadiense todavía intentaba asimilar lo que ocurrió en 2026: se retiró de su partido de primera ronda del Abierto de Australia por calambres; quedó pasmado ante el eventual finalista Flavio Cobolli en los cuartos de final de Roland Garros; y perdió ante Novak Djokovic en el duelo de cuartos de final más largo en la historia de Wimbledon: 5 horas y 15 minutos.

El cuerpo, porque tuvo problemas de mareos durante una derrota en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos y luego se lesionó la rodilla en Shangái el mes pasado y no ha vuelto a jugar desde entonces.

En medio de todo eso, Auger-Aliassime alcanzó en junio el mejor ranking de su carrera, el número 4. Se deslizó a su actual número 17 y y también puso fin en julio a su asociación de 10 años con Frederic Fontang y contrató a Ivan Ljubicic como su nuevo entrenador.

Ahora está sano otra vez, figura en las Finales ATP como suplente y se prepara para jugar por Canadá en la Final 8 de la Copa Davis la próxima semana.

“Para mí es un año de transición”, dijo Auger-Aliassime a The Associated Press. “Simplemente fue una serie de circunstancias desafortunadas, porque sentía que estaba jugando bien. Hubo un par de momentos importantes y cuartos de Grand Slam en los que dejé pasar una gran oportunidad, así que me decepcionó eso”.

Relajarse en los Dolomitas

Auger-Aliassime se casó el año pasado con la atleta ecuestre Nina Ghaibi y la pareja estuvieron juntos recientemente en los Dolomitas.

“Relajación pura y luego simplemente estar en la naturaleza, estar en un entorno diferente”, comentó. “Como jugadores, podemos viajar muchísimo a distintas ciudades durante el año, pero para mí, estar lejos de las ciudades y estar en la naturaleza y en las montañas fue muy refrescante para la mente y el cuerpo”.

Jannik Sinner, quien creció en los Dolomitas, le dijo a la pareja que disfrutara la zona en un comentario en la presentación de fotos del viaje que Auger-Aliassime publicó en redes sociales.

Sesiones de práctica con Ljubicic

Cuando Taylor Fritz, Djokovic y Tommy Paul rechazaron cada uno la oportunidad de ser suplente en el evento que cierra la temporada para los ocho mejores jugadores del año, Auger-Aliassime recibió la llamada.

“Estaba en casa, en Mónaco, que queda a solo tres horas de aquí, así que en realidad fue bastante conveniente”, explicó. “También fue una buena oportunidad para mí de entrenar de cara a la Copa Davis en Bolonia. Así que puedo quedarme en el mismo país y simplemente conducir”.

También encajó porque Ljubicic está en Turín trabajando como comentarista de televisión.

“Practicamos juntos todos los días por la mañana y luego vemos los partidos por la tarde”, señaló.

El otro suplente es Alex de Miñaur, número 11.

Hace un año, Auger-Aliassime alcanzó las semifinales de las Finales, instancia en la que perdió ante Carlos Alcaraz. Todavía podría jugar esta semana si alguien se lesiona y se retira. Incluso si no juega, ha conseguido prácticas de calidad, aunque no con jugadores como Alcaraz, el número 1 Alexander Zverev o Ben Shelton.

“Obviamente, cuando llevas seis semanas fuera, siempre quieres entrenar con los mejores jugadores del mundo. Pero ellos están muy ocupados jugando partidos”, dijo Auger-Aliassime. “Así que hago buenos entrenamientos con juveniles y compañeros de peloteo”.

El movimiento podría rendir frutos en la Copa Davis la próxima semana. Y en el Abierto de Australia en enero.

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FUENTE: AP