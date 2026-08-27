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Federación saudí de fútbol apoya a Infantino "por ahora"

MONACO (AP) — Un mes después de que estallara una crisis en la FIFA provocada por su fallido plan de venta de participaciones del Mundial, Gianni Infantino finalmente recibió apoyo público de un país clave el jueves: Arabia Saudí, anfitriona del Mundial de 2034.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino (izquierda), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el príncipe de Arabia Saudí Mohammed bin Salman durante la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de Esports en el Grand Palais de París, el domingo 23 de agosto de 2026. (Teresa Suárez/Pool Foto vía AP)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino (izquierda), el presidente de Francia Emmanuel Macron y el príncipe de Arabia Saudí Mohammed bin Salman durante la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo de Esports en el Grand Palais de París, el domingo 23 de agosto de 2026. (Teresa Suárez/Pool Foto vía AP) AP

La Federación Saudí de Fútbol (SAFF, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en redes sociales en el que afirmó que “en este momento” respalda los esfuerzos de Infantino para restablecer la unidad global en el fútbol.

Infantino ha forjado estrechos vínculos futbolísticos y políticos con Arabia Saudí y con el príncipe heredero Mohammed bin Salman durante sus 10 años de presidencia, y ayudó a encaminar el Mundial de 2034 hacia el reino. Ambos asistieron el domingo a un evento de videojuegos respaldado por Arabia Saudí en París.

Aun así, el fútbol saudí se mantuvo notablemente silencioso durante el último mes, mientras la Confederación Asiática de Fútbol se sumaba a la UEFA de Europa y a la CONCACAF de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, para criticar a Infantino por “engaño” y “quebrantamiento de la confianza” al negociar en secreto con inversores privados la venta de una participación del 20% en una prevista filial comercial de la FIFA.

“En este momento, la SAFF apoya los esfuerzos continuos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del liderazgo de la FIFA para restablecer la unidad en toda la familia del fútbol y seguir haciendo crecer el juego en beneficio de todos”, manifestó la federación.

También instó a los dirigentes de la FIFA a mantener un “diálogo directo cara a cara… con todas las preocupaciones abordadas abiertamente”.

Infantino no ha convocado una reunión de su Consejo de la FIFA, integrado por 37 miembros —entre ellos el dirigente saudí Yasser Al Misehal—, y en su lugar se reunió con la mayor parte de su equipo directivo de la FIFA en Rabat, Marruecos, hace tres semanas. Un comunicado de la FIFA admitió entonces errores, al tiempo que respaldó la postura del presidente.

La SAFF indicó que “acoge con satisfacción el reconocimiento de los errores, la disculpa, la decisión de no seguir adelante” con el proyecto de 20.000 millones de dólares.

“Estos fueron primeros pasos importantes”, señaló la federación saudí sobre la marcha atrás de la FIFA este mes. “Sin embargo, las divisiones persistentes dentro del juego demuestran la necesidad de un diálogo más amplio y más directo”.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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