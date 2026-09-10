americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Federación francesa retira apoyo a candidatura de Infantino para reelección en FIFA

PARÍS (AP) — La Federación Francesa de Fútbol retiró su apoyo el jueves a la candidatura de Gianni Infantino para otro mandato como presidente de la FIFA, tras su controvertido plan de vender participaciones del Mundial.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el partido inaugural del Mundial Sub20 entre Polonia y Argentina, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Katowice, Polonia. (AP Foto/Beata Zawrzel)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el partido inaugural del Mundial Sub20 entre Polonia y Argentina, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Katowice, Polonia. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

La FFF (las siglas en francés de la federación) indicó que la decisión del comité ejecutivo fue unánime.

La elección presidencial de la FIFA está programada para marzo.

“Aunque inicialmente se había brindado apoyo al presidente de la FIFA, que entonces era el único candidato a su propia sucesión, ya no se cumplen las condiciones para ese apoyo”, indicó la FFF.

“Una serie de acontecimientos que involucran directamente la gobernanza de la FIFA y a su presidente, y que entran en conflicto directo con los principios fundamentales de la buena gobernanza y los valores del fútbol, ocurrieron después de que la FFF expresara su apoyo el 29 de junio”, añadió.

Los franceses citaron el plan de Infantino de vender participaciones del Mundial a fondos de capital privado por 4.200 millones de dólares. La FIFA retiró la propuesta el 1 de agosto, apenas unos días después de que se hiciera pública, tras una intensa reacción en contra.

“Hoy, aunque este proyecto ha sido abandonado de manera definitiva gracias a una respuesta concertada dentro de la UEFA junto con varias otras confederaciones, la cuestión de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelta”, dijo la FFF. Añadió que las iniciativas recientes de Infantino han “dañado gravemente la imagen y la unidad del fútbol”.

La UEFA ha encabezado los llamados para que Infantino se vaya, al afirmar que perdió la confianza en él y al amenazar previamente con boicotear torneos de la FIFA, incluido el Mundial. Varias asociaciones nacionales, entre ellas Inglaterra, han retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

La FIFA informó el domingo que Infantino planea presentarse de nuevo en las elecciones del próximo año para un último mandato en el cargo hasta 2031.

La FFF pidió una reforma de gran alcance de la gobernanza de la FIFA y señaló que iniciará consultas con destacadas figuras francesas e internacionales.

“El objetivo de estas consultas será fomentar una reflexión colectiva y elaborar propuestas para una transformación profunda de la gobernanza de la FIFA, con miras a restablecer la confianza, reforzar la transparencia y garantizar la independencia y la conducta ejemplar del organismo rector del fútbol mundial”, indicó la FFF.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Cinco cubanos que limpiaban aviones murieron en el trágico accidente del carguero de Amazon en Miami

Amigo de El Cangrejo habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

Amigo de "El Cangrejo" habría recibido 30 hectáreas estatales para levantar negocio turístico de lujo

El presidente Donald Trump habla con la prensa después de que la rampa inflable de emergencia del avión presidencial antes de la llegada del mandatario a la Base Conjunta Andrews, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Trump ve poco probable que los precios del crudo bajen antes de las elecciones legislativas

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por su propio régimen

MARCO RUBIO RESPONDE A LA HABANA: la crisis de Cuba no es por EEUU, sino por "su propio régimen"

NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA: emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

"NO HAGAN NEGOCIOS EN CUBA": emprendedora denuncia saqueo de su local y falta de respuesta policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter