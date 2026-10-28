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Federación española aplaza 24 partidos de Copa del Rey tras choque de tren

MADRID (AP) — La federación nacional de fútbol aplazó los 24 partidos de la Copa del Rey programados para el miércoles debido al accidente de tren que causó la muerte de más de 60 personas en el centro de España.

Vista del lugar donde se produjo un choque entre dos trenes cerca de Urda, en el centro de España, el 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)
Vista del lugar donde se produjo un choque entre dos trenes cerca de Urda, en el centro de España, el 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Clubes de todo el país enviaron mensajes de solidaridad y apoyo a las víctimas del accidente, que también dejó decenas de heridos después de que un tren de alta velocidad chocara contra la parte trasera de otro que se había detenido en las vías.

“La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor ante la tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente", dijo la federación.

Indicó que ordenó el aplazamiento de los partidos “como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas”.

El Real Madrid expresó en un comunicado su “más profunda consternación” por lo sucedido, mientras que el Barcelona manifestó su “más sentido pésame” por las víctimas. El Atlético de Madrid emitió un comunicado en el que se sumó “al dolor por las víctimas del terrible accidente ferroviario”.

Los tres grandes del fútbol español iguran entre los equipos que no debutan en el torneo hasta la ronda de 16vos de final.

La federación informó que más adelante facilitaría un calendario revisado del torneo. Estaba previsto que cinco clubes de primera división jugaran en la primera ronda el miércoles: Real Betis, Celta de Vigo, Valencia, Alavés y Levante.

Los partidos de primera ronda del jueves no han sido aplazados. También se disputaron partidos el martes.

La Liga española no ha anunciado aplazamientos de los partidos de este fin de semana.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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