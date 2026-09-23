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FBI investiga aparente violación de su web de empleo; hackers dicen tener datos sensibles

WASHINGTON (AP) — El FBI investiga una aparente vulneración de su sitio web de empleo, después de que un grupo de hackers afirmara haber accedido a “datos muy sensibles” de casi todos los agentes y solicitantes de empleo.

“El FBI está al tanto de las afirmaciones sobre actividad no autorizada que afecta a FBIjobs.gov y actualmente está investigando”, señaló la agencia en un comunicado. El sitio web, el principal portal para que candidatos conozcan al FBI e inicien el proceso de pedido de empleo, seguía fuera de servicio la mañana del miércoles.

Un mensaje que circuló en internet de un grupo de hackers conocido como ShinyHunters se atribuyó el ataque.

El mensaje, dirigido al director del FBI Kash Patel, así como al subdirector a cargo de la división cibernética del FBI, indica que el grupo ha “comprometido datos muy sensibles de casi TODOS los agentes del FBI y de las personas que presentaron una solicitud de empleo ante el FBI”.

Las afirmaciones no pudieron verificarse y un portavoz del FBI declinó hacer más comentarios. Un correo electrónico enviado a una dirección asociada con la organización no recibió respuesta.

En su mensaje, ShinyHunters afirmó que le daría a la agencia una semana para corregir o retirar lo que, según el grupo, son acusaciones falsas en un anuncio de servicio público del FBI de mayo que describía a la organización como un “grupo de ciberdelincuentes especializado en filtraciones de datos a gran escala y extorsión”.

Ese anuncio describe a ShinyHunters como “actores malignos” que a menudo “utilizan afirmaciones reales o exageradas de acceso a información sensible o personal para exigir pagos a víctimas”, acosan o amenazan a víctimas y “pueden afirmar falsamente tener información sensible o comprometedora, incluidas fotografías o videos vergonzosos de víctimas, que con frecuencia no existen”.

ShinyHunters manifestó en su mensaje al FBI que se sentía “ofendido” por esas caracterizaciones y exigió que la agencia retire esas afirmaciones.

El FBI ha sido un objetivo frecuente de ataques informáticos.

El FBI reveló en marzo que estaba investigando “actividades sospechosas” en un sistema interno que contiene información sensible relacionada con operaciones de vigilancia e investigaciones. También ese mes, un grupo de hackers proiraní afirmó haber hackeado una cuenta de Patel y publicó en internet lo que parecen ser fotografías suyas de hace años, junto con un currículum laboral y otros documentos personales que se remontan a más de una década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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